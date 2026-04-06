Rodrigo Faro estreia no Globoplay como apresentador do reality "Herança em Jogo"

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Rodrigo Faro tem mais de 40 anos de carreira na TV. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Rodrigo Faro estreia no Globoplay no comando de Herança em Jogo, novo reality show do streaming. O apresentador se despediu da Record no final de 2024, depois de 16 anos na casa, e tem mais de quatro décadas de carreira na televisão brasileira.

— Estou muito feliz com a minha chegada ao Globoplay em um reality que vai mexer com a cabeça de todo mundo! Em Herança em Jogo, a manipulação e a estratégia ditam as regras. Como testamenteiro, meu papel é garantir que cada linha do que foi documentado seja honrada, mas confesso: o que mais me intriga é ver até onde os participantes serão capazes de ir para conquistar esse jogo — diz Faro.

Gravações em maio

Com gravações a partir de maio, a atração marca a primeira adaptação internacional de The Inheritance, formato distribuído pela All3Media International e adquirido pela Globo. Exclusiva do Globoplay, a versão brasileira do reality psicológico criado pela Studio Lambert terá produção da Formata e traz Faro no papel de testamenteiro, responsável por conduzir um jogo em que inteligência e estratégia definem cada movimento.

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