Rodrigo Faro estreia no Globoplay como apresentador do reality "Herança em Jogo"

Rodrigo Faro estreia no Globoplay no comando de Herança em Jogo, novo reality show do streaming. O apresentador se despediu da Record no final de 2024, depois de 16 anos na casa, e tem mais de quatro décadas de carreira na televisão brasileira.
— Estou muito feliz com a minha chegada ao Globoplay em um reality que vai mexer com a cabeça de todo mundo! Em Herança em Jogo, a manipulação e a estratégia ditam as regras. Como testamenteiro, meu papel é garantir que cada linha do que foi documentado seja honrada, mas confesso: o que mais me intriga é ver até onde os participantes serão capazes de ir para conquistar esse jogo — diz Faro.
Gravações em maio
Com gravações a partir de maio, a atração marca a primeira adaptação internacional de The Inheritance, formato distribuído pela All3Media International e adquirido pela Globo. Exclusiva do Globoplay, a versão brasileira do reality psicológico criado pela Studio Lambert terá produção da Formata e traz Faro no papel de testamenteiro, responsável por conduzir um jogo em que inteligência e estratégia definem cada movimento.
Carreira na TV
Na dramaturgia, Faro participou de sucessos como A Indomada (1997), Malhação (1998), Suave Veneno (1999), O Cravo e a Rosa (2000 — 2001), A Padroeira (2001 — 2002) e Chocolate com Pimenta (2003 — 2004), entre outros. Além disso, já esteve à frente de programas e realitys na Record, como Ídolos (2008 — 2011), O Melhor do Brasil (2008 — 2014), A Fazenda de Verão (2012), Canta Comigo (2021— 2024) e Hora do Faro (2014 — 2024).