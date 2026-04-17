Quarto Distrito de Porto Alegre recebe festival nacional de música eletrônica neste sábado

A DJ dinamarquesa Ashibah é uma das estrelas do festival. LoveÜ Festival / Divulgação

O 4º Distrito de Porto Alegre volta a receber um dos principais eventos de música eletrônica neste sábado (18). A 11ª edição do LoveÜ Festival espera reunir mais de 3 mil pessoas na Arena Ferro Velho, com uma programação que começa às 10h e segue até a meia-noite.

No line-up, a DJ dinamarquesa Ashibah, Illusionize, Claudinho Brasil, Pandora, Becker, Zaark, Analu, Hayat e Wakke.

Leia Mais Saiba qual é a música mais tocada de Roberto Carlos, que completa 85 anos neste final de semana

Diversidade de estilos

A aposta da produção do evento é mostrar a diversidade de estilos dentro da música eletrônica. Para Willyan Ruschel e Tamiris Kisiolar, sócios do LoveÜ Festival, a proposta do festival dialoga com uma transformação no consumo cultural.

— A LoveÜ integra música, convivência e outras experiências em um mesmo espaço, oferecendo ao público diferentes formas de participação, diz ele, que completa:

— O festival movimenta profissionais, fornecedores e artistas da região, além de impactar setores como turismo, hotelaria e alimentação. Também abre espaço para talentos locais e contribui para o fortalecimento da cena cultural.

Serviço

O quê: LoveÜ Festival

Quando: neste sábado (18), a partir das 10h

Onde: Arena Ferro Velho (Rua Dr. João Inácio, 145), 4º Distrito, Porto Alegre