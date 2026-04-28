Marcelo Falcão traz nova turnê a Porto Alegre: "Meu amor à música faz o coração bater forte"

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Marcelo Falcão trará sua nova tour para o Auditório Araújo Vianna. Divulgação / Divulgação

Com mais de 30 anos de carreira, Marcelo Falcão, que esteve por mais de duas décadas à frente da banda O Rappa, anuncia que sairá em turnê com o show Legado, parceria com a produtora 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo.

A série de apresentações passará por quatro capitais e tem estreia marcada para o dia 8 de agosto, no Rio de Janeiro; Porto Alegre recebe o show em 4 de setembro, no Auditório Araújo Vianna; São Paulo, no dia 18 de setembro; Curitiba, em 19 de setembro.

— Quando revisito minha história e, ao mesmo tempo, gravo com a nova geração, vejo que essa troca é verdadeira. Existem respeito e admiração, e isso é emocionante. Minha continuidade está em seguir acreditando que a música muda a vida das pessoas, em ser original e em fazer música de forma orgânica e verdadeira. Eu sou fiel ao que acredito. Esse é o segredo: valorizar as coisas simples e transformá-las em algo que toque as pessoas de verdade — diz Marcelo Falcão, que fala com exclusividade para a coluna (confira abaixo).

Os versos “Do jeito que a vida se escreve, é do jeito que a vida se faz”, da canção Legado, indicam o norte da sua carreira até aqui. Em que momento da trajetória percebeu que esse seria o seu lema?

Faço aquilo que me emociona, de todos os motivos que me dão de "canetar" e falar sobre aquilo que me dói, que eu sinto. Se você realmente quer alguma coisa, eu acho que tem que ir atrás dessa coisa, no meu caso, minha música. Preservar os antigos, mas fazer novos amigos, parceiros, que te emocionem todos os dias. Acho que tudo isso me emociona o suficiente pra que eu não pare. Meu amor à música faz o coração bater forte, como sempre. E Legado é mais uma dessas histórias que está sendo contada.

Depois de mais de 30 anos de carreira, o que acredita que ainda precisa dizer por meio da música que, talvez, não tenha conseguido expressar antes?

A música te dá infinitas possibilidades, no meu caso, como cantor, compositor, eu consigo ver que essa minha vontade, esse amor à música, amor ao estúdio, amor aos amigos, aos produtores, acho que isso me dá munição suficiente para continuar fazendo aquilo que Deus me deu. Ele me deu a voz, a oportunidade de ter essa voz que vocês elogiam, que vocês falam, que é a voz de grandes clássicos do país, e me deu a liberdade de poder continuar fazendo aquilo que amo, que acredito. Então acho que por mais experiência que tenha, o subúrbio, que é de onde eu vim, é a minha grande inspiração de poder dizer para o mundo que as coisas ainda não estão legais, que as coisas precisam melhorar e que há poucas pessoas que se importam em falar coisas desse tipo, e eu me importo.

A turnê Legado parece olhar para o passado, mas também aponta para o futuro. O que deseja que o público leve dessa experiência ao sair do show?

Que eu possa concluir, na simplicidade, mas com muito afinco aquilo que eu estou cantando. Que eu possa oferecer um show verdadeiro, honesto, de um cara que tem amor à música. Quero que as pessoas saibam disso, que o pai possa levar os filhos para conhecer o meu novo trabalho e que possa também sair de lá feliz, ouvindo grandes clássicos. Que eu nunca deixe de fazer esse carinho, que é todo o meu legado.

Sempre foi um artista que valorizou autenticidade. Em um cenário musical tão voltado à imagem e performance, como manter essa essência sem se deixar pressionar?

Se o momento atual é uma música que mistura o eletrofunk com o eletrônico, com o pagode, com o sertanejo e está fazendo sucesso, eu vou admirar muito, porque a vida de música é muito difícil. Mas eu tenho a essência de fazer aquilo que acredito, aquilo que eu amo, que é o estilo que as pessoas, às vezes, não conseguem dar uma conotação. É aquilo que eu me proponho a fazer. Se o samba me emociona, eu vou cantar um samba; se o reggae me emociona, eu vou cantar um reggae; se o rock me emociona, eu vou cantar um reggae. Acho que eu vou pelo lado que me deixa feliz. Eu quero ser reconhecido por aquilo que faço, pelo que amo. Eu não quero ser reconhecido porque, um dia, já me viram com pessoas conhecidas ou já me viram com minha antiga banda. Hoje, eu estou falando da minha pessoa, e a minha pessoa continua sendo o mesmo cara, mas querendo falar sobre assuntos que me emocionam, que mudam a minha vida e das pessoas ao redor. Então eu vou pelo lado que me faz feliz, como foi lá atrás, também com O Rappa (banda em que Falcão foi vocalista por 25 anos). A gente fazia o som que gostava. Se eu continuar fazendo o que me deixa feliz, tenho certeza de que vou durar muito tempo no mundo da música e como ser humano também.

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Ficha técnica

Na ficha técnica do álbum Legado, aparecem nomes como Toni Garrido, Orochi, Dallas e Major RD, além de Chorão, em uma construção que conecta diferentes momentos da música brasileira. Ao longo da turnê, o artista será acompanhado por sua banda formada por Cleber (bateria), Davi (sax), Ferinha (teclado), Arimatéa (trompete), Valladão (baixo), Mari (guitarra), Negralha (DJ) e Vine Bone (sax).

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