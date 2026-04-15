Longe das novelas desde 2018, Cleo Pires volta em "Coração Acelerado"

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Longe dos folhetins desde O Tempo Não Para, de 2018, a atriz retorna à telinha, nos próximos dias de abril, para viver Alana, uma empresária poderosa e reconhecida no meio sertanejo na história de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

— Estou muito feliz de fazer esse projeto por dois motivos muito importantes: um que eu posso trazer a música de uma certa forma com essa personagem junto, e isso é muito legal, que é uma grande paixão minha também, assim como atuar. E porque é esse universo sertanejo, esse universo é do campo, dos animais, da roça. É um universo pelo qual sempre fui apaixonada — diz Cleo em entrevista ao Gshow.