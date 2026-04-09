Leticia Colin, Chay Suede, Antonio Fagundes, Tony Ramos: quem são os grandes nomes do elenco de "Quem Ama Cuida"

Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

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