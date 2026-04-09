Leticia Colin, Chay Suede, Antonio Fagundes, Tony Ramos: quem são os grandes nomes do elenco de "Quem Ama Cuida"

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Leticia Colin é a protagonista da próxima novela das nove. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Três Graças será substituída, na faixa das 21h na Globo, por Quem Ama Cuida, novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, prevista para estrear em 18 de maio.

A trama é contemporânea, se passa em uma São Paulo devastada pela enchente e acompanha a transformação de Adriana (Leticia Colin), uma mulher que, diante de tragédias, descobre a força de recomeçar, movida por sede de justiça.

Elenco estelar

No elenco, estão outros nomes consagrados como Tony Ramos, Chay Suede, Isabel Teixeira, Alexandre Borges, Flávia Alessandra, Mariana Ximenes, Dan Stulbach, Deborah Evelyn, Tata Werneck, Agatha Moreira, Belize Pombal, Isabela Garcia e Breno Ferreira, entre outros.

Enredo

O ponto de partida da trama se dá em um dia que Adriana (Leticia Colin) nunca esquecerá: após ser demitida da clínica onde trabalhava como fisioterapeuta, uma enchente destrói sua casa, leva seu marido, Carlos (Jesuíta Barbosa), arrastado pelas águas. Vai parar em um abrigo, onde conhece Pedro (Chay Suede), advogado idealista.

O tempo passa, e Adriana consegue um emprego na casa de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), poderoso empresário do ramo de joias, solitário, endurecido pelas ausências e pela frieza da família, especialmente dos irmãos Pilar (Isabel Teixeira), Ulisses (Alexandre Borges) e da cunhada Silvana (Belize Pombal), viúva do seu irmão Belmiro. O relacionamento entre patrão e funcionária começa em confronto, mas, pouco a pouco, se transforma em uma ligação de confiança e amizade genuína.

— Ela é uma mulher do povo, que lutou muito por tudo que conquistou. Ela tem a cura nas mãos, não só pela profissão, mas porque ela cuida mesmo, abraça, acolhe, está sempre fazendo um carinho para alguém. E uma grande injustiça atravessa a vida dessa mulher, pois, além de tirar a liberdade dela, a afasta de seu grande amor, o Pedro — afirma Claudia Souto.

Quem matou?

Esse vínculo provoca um gesto radical. Para impedir que a família, ambiciosa, herde sua fortuna, Arthur pede Adriana em casamento – não por paixão, mas como um pacto de amizade, proteção e gratidão. Ela aceita o acordo, mesmo com o avô Otoniel (Tony Ramos) se opondo à decisão. Na noite do casamento de Adriana e Arthur, o noivo é assassinado misteriosamente. Herdeira e última pessoa a estar com ele, torna-se a principal suspeita. Condenada por um crime que não cometeu, ela, desta vez, perde a liberdade, o nome e o futuro que sonhou. Seis anos se passam, ela sai da cadeia para fazer justiça.

— Adriana não é uma mocinha frágil, mas uma mulher empoderada, capaz de enfrentar a vida por ela mesma e pelos seus. A novela tem uma grande história de amor entre Adriana e Pedro, e um grande mistério, pois teremos um "quem matou?" — diz Walcyr Carrasco em material de divulgação da novela.

Ficha técnica