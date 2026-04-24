Guilherme Arantes celebra 50 anos de carreira com show em Porto Alegre: "Olho para trás com grande orgulho"

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Ao celebrar 50 anos de carreira, olhando para trás desde sucessos, como Planeta Água e Cheia de Charme , o que mais mudou na sua forma de compor, e o que permanece essencial no seu processo criativo? O que mais mudou na minha maneira de compor é a compreensão, de uns anos para cá, do lúdico, de brincar ao teclado, de ficar a partir do ócio criativo e de ter um tempo para poder amadurecer esse lúdico. Isso foi ficando mais relaxado pela ausência de contratos fonográficos que apressavam o processo naquela época, 50 anos atrás, a gente tinha uma dominação da indústria fonográfica em busca de resultados. E isso, com o passar do tempo, foi relaxando. E eu fui me tornando um autoprodutor, não devendo mais satisfação para ninguém, e trabalhando o meu lúdico, de dedilhar ao piano e de deixar as experimentações fluírem com naturalidade. Então, agora, o que permanece são as referências harmônicas, o romantismo. Eu fui assumindo um pouco mais da minha erudição, da formação da minha adolescência, que eu ouvia muita coisa barroca, progressiva. Fui assumindo a minha especialização em um determinado gênero de música popular feita no piano. Fui assumindo mais radicalmente com o tempo, essa minha natureza.

Em um cenário musical cada vez mais dominado pelo digital e por novos formatos de consumo, como você enxerga o espaço da sua obra hoje e o diálogo com as novas gerações de artistas e ouvintes?

Eu acho que, hoje, é um grande privilégio chegar aos 50 anos tendo construído uma história robusta de composição, de discos, de momentos, de fases. Tudo isso compõe uma paleta que, quando debruçado no digital, permite um acesso imediato das pessoas estarem a um clique de várias obras, de várias décadas, de vários períodos. Isso é um grande privilégio: estar a um clique de distância para consultar um trabalho monumental. Eu olho para trás com grande orgulho, porque tem todo um estilo que estabeleci ao longo dessas cinco décadas. Então, isso pode ser resgatado instantaneamente pelas pessoas. E também o digital possibilita, a questão das redes sociais, poder expor as ideias, compartilhar os pensamentos, as visões, os insights, as epifanias, o lado espiritual, metafísico, filosófico, de poder compartilhar, criando um público fidelizado num nicho muito qualificado. Isso aí é muito bom, porque a gente não depende mais mas do filtro jornalístico no caminho dessas ideias para poder compartilhar com as pessoas. Hoje, eu sou beneficiário dessa era das redes e do digital como uma ferramenta a mais que ajuda a manutenção do meu acervo, do pensamento e tudo mais. É um grande privilégio chegar aos 50 anos com toda a obra que eu construí e poder compartilhar também o lado da cabeça, o lado das conclusões sobre a vida com as pessoas.