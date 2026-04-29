Gaúcho de Soledade, DJ Ari SL celebra o sucesso nacional: "O hit vem de onde menos se espera"

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Inspiração do gaúcho vem de DJs como Martin Garrix, Avicii e Alok. Divulgação / Divulgação

Aos 29 anos, o gaúcho DJ Ari SL se consolida como um dos principais nomes no cenário musical ao unir eletrônico, funk e sertanejo em seus sons.

Sucesso nacional com os hits Descer pra BC, Ama um Maloqueiro e Tantão, a trajetória começou na infância, quando ganhou uma bateria dos pais.

De onde vem Ari SL?

Natural de Soledade, no Vale do Taquari, aos 22 anos, Ariosto Porto Müller, profissionalizou a diversão e se tornou DJ Ari SL, nome artístico formulado por seus amigos universitários: Ari é a abreviação de seu nome de batismo; SL, de São Leopoldo, onde cursava faculdade.

Inspirado em DJs como Martin Garrix, Avicii e Alok, seu diferencial é a atuação na produção musical, pois participa da composição, produção, mixagem e masterização das canções.

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Números

Só em 2025, Ari SL acumulou mais de 300 milhões de streams no Spotify, ultrapassou 1 bilhão de visualizações no YouTube e somou mais de 5 bilhões de views no TikTok. Após o sucesso de Descer pra BC, ao lado de Brenno & Matheus, portas se abriram para novas parcerias com Hugo & Guilherme, Thaeme & Thiago e Bruninho & Davi. O recente lançamento, com João Bosco & Gabriel, é Chama nos Grave.

A seguir confira a entrevista exclusiva com o gaúcho.

Seus sons misturam funk e sertanejo. Em que momento percebeu que essa fusão poderia virar sua marca registrada?

Bom lembrar que essa mistura entre estilos não começou comigo, outros DJs e artistas já tinham explorado esse caminho antes. Mas eu senti que podia trazer algo novo dentro disso. Foi aí que comecei a desenvolver uma batida característica minha, junto com composições próprias e uma identidade diferente, unindo o sentimento e a melodia do sertanejo com a energia do funk, que é essencial para adentrar com mais facilidade nas festas e no gosto do público jovem. Acabou virando minha marca quando percebi que minhas músicas tinham um alta aceitação com todos os públicos. Desde crianças até os mais velhos e, portanto, um grande espaço a ser explorado.

Hoje tem vários hits rodando pelo Brasil. Qual faixa você acha que melhor representa o DJ Ari SL artista?

Meus maiores hits são Descer pra BC e Ama um Maloqueiro, mas a música que melhor me representa é, sem dúvidas, o Mega Funk da Gauchada. Ela não foi um sucesso nacional, porém foi a primeira música que me projetou regionalmente e marcou o início de muita coisa na minha carreira. Foi através dela que conheci vários artistas e surgiram oportunidades que me abriram portas no mercado. Além disso, foi uma das músicas que mais me diverti fazendo. A ideia de misturar o linguajar gaúcho com o universo do funk, trazendo humor e criatividade, deixou tudo ainda mais especial. Inclusive, em uma parte da música, coloquei a participação da minha avó falando. Quem ainda não ouviu, vale a pena escutar.

Como funciona seu processo criativo? Você começa pela batida, pela melodia ou já pensa em quem vai participar da música?

Varia bastante. Tem vezes que estou trabalhando com outros artistas e preciso me adaptar a diferentes formas de criação e métodos de trabalho. Mas, no meu processo, eu prefiro começar criando a batida e a harmonia. A partir disso, vou desenvolvendo a melodia e a letra das músicas. É o jeito que melhor funciona pra mim.

Você já trabalhou com artistas de diferentes estilos. Tem alguma parceria dos sonhos que ainda não rolou?

Muitas! Ainda existem vários artistas com quem tenho vontade de lançar algo junto, como Luan Santana, Henrique & Juliano, Simone Mendes e Gusttavo Lima. Até com o próprio Baitaca eu tenho muita vontade de fazer uma parceria, por toda a representatividade e identidade que ele carrega. No funk, um nome que eu gostaria muito de lançar junto é o MC Hariel.

Como é a recepção do público fora do eixo Rio–São Paulo, principalmente no Sul, com o seu som?

O Sul é onde sempre fui melhor recebido, porque meu estilo tem uma conexão muito forte com a região. O megafunk, por exemplo, é um ritmo criado no Sul, e minhas músicas carregam bastante desse gênero. Nos meus shows no Sul, a galera se identifica muito com o repertório, porque eu trago bastante bailão e músicas regionais remixadas, algo que faz parte da cultura musical daqui. Inclusive, lancei junto com a banda Corpo e Alma a música Nos Bailão, que entrou no Top 50 Virais do Brasil e, hoje, é muito tocada nas plataformas de streaming e nas rádios da região. Então, sem dúvida, o Sul é a região que mais valoriza meu trabalho. Por isso, também penso bastante nesse público na hora de criar minhas músicas, buscando sempre gerar identificação e conexão com a galera daqui.

A internet e o TikTok mudaram totalmente o jogo. Você já cria pensando em viral ou deixa a música seguir o caminho dela?

Com a experiência a gente vai entendendo o que funciona e pensa em estratégias na hora de criar, como usar alguns elementos na produção que favorecem trends e dancinhas, por exemplo, ou até incluir alguma palavra, expressão ou meme que esteja em alta no momento. Isso pode ajudar, mas não é garantia de nada. Muitas vezes, o hit de verdade vem justamente de onde menos se espera. Hoje em dia, não existe mais fórmula pronta nem regra definida.

Qual foi o momento em que você pensou: “Agora virou, minha carreira deu certo”?

Acho que esse sentimento vem em etapas. Cada conquista parecia o momento em que “agora virou”. Mas, sinceramente, eu ainda penso que está virando. Tenho muita vontade de crescer ainda mais. Mas, para citar um momento marcante, foi quando Descer pra BC alcançou a posição número 1 do Spotify. Foi uma sensação indescritível, porque foram 10 anos de tentativa, trabalho e persistência até conseguir estourar uma música. E não foi qualquer música, foi uma que o Brasil inteiro conhece e canta.

Pra quem tá começando como DJ e produtor no Brasil hoje, qual é o conselho mais realista que você pode dar?

Prepare-se para trabalhar muito e ouvir vários “nãos”. Não existe sucesso rápido sem constância. Aprenda produção musical, marketing, composição, networking e, principalmente, tenha paciência. Talento ajuda, mas é a disciplina que sustenta uma carreira. Além disso, busque o máximo não depender dos outros. Ninguém vai te ajudar mais do que você mesmo. Muita gente vai te querer bem, mas nem todos vão querer te ver melhor do que eles. Por isso, gostar do que se faz é fundamental. Eu nunca tive pressa para estourar, sempre segui trabalhando, porque realmente amo o que faço. Quando percebi, já estava em uma posição com a qual sempre sonhei e quase nem notei o quanto a caminhada foi árdua para chegar até ali.