Amanda Souza

Mistura de funk e sertanejo
Notícia

Gaúcho de Soledade, DJ Ari SL celebra o sucesso nacional: "O hit vem de onde menos se espera"

Entre seus maiores sucessos estão "Descer pra BC", "Ama um Maloqueiro" e "Tantão"

Amanda Souza

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