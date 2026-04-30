Dia Nacional do Sertanejo: confira quem são os convidados de Daniel em programa especial na Globo

O programa Viver Sertanejo deste domingo (3) vai celebrar o Dia Nacional do Sertanejo. O especial une artistas e projetos que conversam com diferentes gerações de um dos gêneros musicais mais populares do país.
Sob o comando de Daniel, o destaque é o projeto Cê Tá Doido, formado pelos músicos Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Panda. A turma, que se apresentou no Universo Alegria, em Esteio, no último 26 de abril, revisita sucessos conhecidos do público com novos arranjos e interpretações, como Tempo Perdido, da Legião Urbana.
— São músicas que já fazem muito sucesso, mas trouxemos a nossa roupagem — resume Humberto.
Ator de "Coração Acelerado"
A edição do Viver também recebe o ator Filipe Bragança, que fala sobre a preparação para o papel de João Raul na novela Coração Acelerado. Na trama das sete da Globo, o personagem é um astro do gênero e, para construir o visual, o artista buscou referências diretas no meio sertanejo, incluindo Panda, e mergulhou no repertório de Maiara & Maraisa e Ana Castela, com quem gravou músicas para a produção.