Depois da eliminação, Samira comenta confusão no "BBB 26": "Achei que iria ser presa"

Samira é a participante mais premiada da temporada até agora. Manoella Mello / Globo/Divulgação

A gaúcha Samira não chegou ao Top 5 do BBB 26, mas protagonizou memes, tretas e muitas cenas de choro em sua passagem de mais de 90 dias pelo programa. Na terça-feira (7), a participante, que foi recrutada para o reality show na Casa de Vidro da Região Sul, foi eliminada com 51,24% dos votos num paredão contra Jordana e Marciele.

Os últimos dias de Samira na casa foram conturbados: sua estratégia (de contar uma informação falsa aos brothers sobre a prova do anjo) causou revolta nos adversários e culminou no contragolpe que lhe levou ao paredão.

— Na hora, eu falei no Raio-X: "Vou inventar, vamos ver se o pessoal vai levar a sério e eu ganho essa imunidade". Aí eu soltei. Quando vi que isso estava ganhando uma dimensão, eu achei até que iria ser presa (risos) — diz ela sobre a confusão.

Futuro

Em entrevista enviada pela assessoria da Globo, sobre os planos para o futuro, Samira, a participante mais premiada da temporada até aqui, conta o que deseja fazer agora que deixou o confinamento.

— Eu estou entregue, vamos lá! Vamos começar uma nova temporada, como a gente fala no BBB. Agora, eu tenho uma nova temporada aqui fora, quero viver isso, aproveitar as oportunidades. Estou ansiosa para conhecer um novo mundo pós-BBB — comenta a gaúcha, que completa: