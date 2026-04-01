Com produção de DJ Cabeção, Lou Benne estreia projeto autoral

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DJ Cabeção e Lou Benne estão juntos em novo projeto. divulgação / divulgação

Se você curte pop gaúcho, ainda vai ouvir falar sobre o trabalho de Lou Benne, 27 anos. A cantora vai lançar, na próxima terça-feira (7), seu projeto artístico autoral em um evento exclusivo para convidados no Fuga do Cais, em Porto Alegre.

A produção musical conta com a assinatura do DJ Cabeção, conhecido por suas performances em grandes festivais e shows, como Lollapalooza, Planeta Atlântida e The Town.

— Esse projeto representa um recomeço pra mim. É como tirar um sonho da gaveta e finalmente ter coragem de mostrar pro mundo. Cada música carrega um pedaço da minha história — diz Lou, que cresceu cercada por referências que iam da MPB ao pop internacional.

Single nas plataformas

O lançamento combina composições autorais e releituras de artistas que influenciaram a trajetória da artista, que começou a cantar na infância. O evento também marca a estreia da sua música de trabalho, Moinho, disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 7 de abril.