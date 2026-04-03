"Caldeirão com Mion" formará duplas sertanejas em novo quadro na TV

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Mion está à frente do novo quadro. TV Globo / Divulgação

A música vai ganhar ainda mais destaque no Caldeirão a partir do dia 25 de abril. Apresentado por Marcos Mion, o novo quadro, Dupla do Brasil, é um reality musical que formará duplas sertanejas "no escuro", por meio da conexão entre as vozes.

As inscrições são individuais e ocorrem pela página do programa no site do programa.

Como será

A competição começa com uma dinâmica de etapas às cegas na eleição dos cantores de primeira voz, que preservam o anonimato perante os jurados. Dentro de cabines, os candidatos se apresentam e apenas o público vê os cantores. Cada um dos três integrantes do júri, formado por músicos do gênero, dispõe de uma chave para aprovar imediatamente um participante. Ao final, os jurados definem, por consenso e notas, os outros três nomes que avançarão.

No episódio seguinte, para cada primeira voz selecionada, três candidatos de segunda voz se apresentam em uma cabine, em duetos curtos, também às cegas. A escolha é feita pela primeira voz, com os jurados atuando apenas como consultores. Desta maneira, estarão formadas as seis duplas que irão competir.

— Música é um dos pilares mais fortes da minha carreira. Afinal, meu berço é a MTV. E ter o poder de produção e o canhão da TV Globo para fomentar e potencializar a cultura sertaneja, que é um xodó do povo brasileiro, é algo que empolga todo nosso time — diz Mion.