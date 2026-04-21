"BBB 26" chega à final com um representante de cada grupo, favoritismo de Ana Paula e quebra de protocolos

O BBB 26 chega à reta final, nesta terça-feira (21), após Três Graças, com uma boa notícia para a produção do programa.
A inserção de três grupos de participantes, uma das principais novidades do reality show, vingou. O trio de finalistas traz um representante de cada time: Ana Paula Renault, do Veteranos, Juliano Floss, do Camarote, e Milena, do Pipoca, selecionada na Casa de Vidro do Sudeste.
A favorita
Em uma edição marcada pela movimentação intensa no jogo (em grande parte, mérito do elenco), o protagonismo de Ana Paula, que dominou a narrativa da casa durante os cem dias de programa, deve ser (bem) recompensado com o prêmio milionário, aliás, o maior da história do BBB: R$ 5,44 milhões.
A veterana esteve presente em todos os momentos marcantes da edição, conduziu os principais conflitos e, com muita habilidade, desestabilizou como ninguém seus adversários. Tudo foi sobre ela, que, com sua ironia fina e sotaque mineiro, também divertiu o público ao apelidar os colegas de confinamento e transformá-los em memes.
Em toda a história do BBB, só presenciei essa configuração uma vez. Foi no BBB 21, quando Juliette centralizou a curva narrativa da edição. Porém, naquela oportunidade, a participante era a figura perseguida implacavelmente. Agora, com Ana Paula, a vez é da caçadora, não da caça.
Adeus aos protocolos
Outro ponto positivo do BBB 26 foi a quebra de protocolos nos últimos dias. Diante da dor do luto, o apresentador Tadeu Schmidt consolou Ana Paula pela morte de seu pai, Gerardo Henrique Machado Renault, na noite de domingo (19), e dividiu com ela que perdeu o irmão, Oscar Schmidt, que morreu na sexta-feira (17).
Com a mensagem de apoio, Tadeu ajudou a humanizar o reality show, o que sempre é bem-vindo.
Além disso, na noite de segunda-feira (20), o apresentador surpreendeu os três últimos participantes ao entrar na casa, pelo confessionário. Comentou sobre a temporada, exibiu os melhores momentos dos finalistas na edição e comemorou a reta final ao lado deles, no estilo "papo entre amigos". Golaço dos roteiristas do BBB 26, porque trouxe ainda mais emoção ao penúltimo dia de exibição da atração.