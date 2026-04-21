Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Centésimo dia
Opinião

"BBB 26" chega à final com um representante de cada grupo, favoritismo de Ana Paula e quebra de protocolos

O campeão levará o prêmio de R$ 5,4 milhões, o maior da história do reality show na noite desta terça-feira (21)

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