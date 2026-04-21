"BBB 26" chega à final com um representante de cada grupo, favoritismo de Ana Paula e quebra de protocolos

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Quem leva? Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam a preferência do público. Globo / Divulgacao

O BBB 26 chega à reta final, nesta terça-feira (21), após Três Graças, com uma boa notícia para a produção do programa.

A inserção de três grupos de participantes, uma das principais novidades do reality show, vingou. O trio de finalistas traz um representante de cada time: Ana Paula Renault, do Veteranos, Juliano Floss, do Camarote, e Milena, do Pipoca, selecionada na Casa de Vidro do Sudeste.

A favorita

Em uma edição marcada pela movimentação intensa no jogo (em grande parte, mérito do elenco), o protagonismo de Ana Paula, que dominou a narrativa da casa durante os cem dias de programa, deve ser (bem) recompensado com o prêmio milionário, aliás, o maior da história do BBB: R$ 5,44 milhões.

A veterana esteve presente em todos os momentos marcantes da edição, conduziu os principais conflitos e, com muita habilidade, desestabilizou como ninguém seus adversários. Tudo foi sobre ela, que, com sua ironia fina e sotaque mineiro, também divertiu o público ao apelidar os colegas de confinamento e transformá-los em memes.

Em toda a história do BBB, só presenciei essa configuração uma vez. Foi no BBB 21, quando Juliette centralizou a curva narrativa da edição. Porém, naquela oportunidade, a participante era a figura perseguida implacavelmente. Agora, com Ana Paula, a vez é da caçadora, não da caça.

Adeus aos protocolos

Com a mensagem de apoio, Tadeu ajudou a humanizar o reality show, o que sempre é bem-vindo.