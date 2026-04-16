Ao lado de nomes viralizados da comédia regional, Cris Pereira apresenta Festival Gaúcho de Humor

A segunda edição do Festival Gaúcho do Humor vai reunir nomes viralizados da comédia no palco do Auditório Araújo Vianna, em 17 de maio.
O projeto é liderado pelo humorista Cris Pereira, com o personagem Pedreiro Dinei, que estará ao lado de Francisco Cechin Junior, criador do Chico Vendedor Raiz, Índio Behn, com Dra. Rosângela, Luiz Corrêa, o Vagino, e Gio Lisboa.
O espetáculo promete uma noite de encontro entre os talentos, em que cada artista apresenta seu repertório separadamente.
Serviço
- O quê: Festival Gaúcho de Humor
- Quando: 17 de maio, às 17h
- Onde: Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre
- Quanto: ingressos à venda na plataforma Sympla, a partir de R$ 55
- Classificação: livre, mas menores de 16 anos só entram no auditório acompanhados de um responsável legal