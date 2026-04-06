Anitta anuncia parceria com Shakira: "É uma música potente"

Anitta anunciou, nesta segunda-feira (6), sua primeira parceria musical com Shakira. Choka Choka, que chega às plataformas nesta quinta-feira (9), fará parte do próximo álbum de estúdio da carioca, o aguardado Equilibrium.
— Choka Choka faz parte do meu novo álbum e é uma música potente, dançante e poderosa, que eu amo. Ter a Shakira cantando comigo torna tudo ainda mais icônico e especial — celebra Anitta.
Oitavo disco de Anitta, Equilibrium será disponibilizado na íntegra no dia 16 de abril. A artista, que descreveu as sonoridades e temas do projeto como inéditos em sua carreira, já confirmou participações especiais de nomes como Luedji Luna, Rincon Sapiência e King Saints na tracklist.