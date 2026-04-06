Anitta anuncia parceria com Shakira: "É uma música potente"

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Hit fará parte do próximo álbum da carioca. Reprodução / Reprodução

Anitta anunciou, nesta segunda-feira (6), sua primeira parceria musical com Shakira. Choka Choka, que chega às plataformas nesta quinta-feira (9), fará parte do próximo álbum de estúdio da carioca, o aguardado Equilibrium.

— Choka Choka faz parte do meu novo álbum e é uma música potente, dançante e poderosa, que eu amo. Ter a Shakira cantando comigo torna tudo ainda mais icônico e especial — celebra Anitta.