Um dos protagonistas do "BBB 26", gaúcho Jonas lamenta eliminação no reality show: "Fiquei bem triste"

TV Globo / Divulgação

Após mais de 70 dias de confinamento, sem encarar paredões, ganhar quatro lideranças e provas que valiam imunidade dentro do BBB 26, Jonas Sulzbach foi eliminado com 53,48% dos votos ao enfrentar Juliano Floss e Gabriela na berlinda de terça-feira (24).

O veterano e terceiro colocado da 12ª edição do reality show impressionou pelo bom desempenho nas dinâmicas do reality show e viveu intensamente a rotina do BBB (com direito a muto embates e até romances), mas não alcançou o objetivo de chegar ao Top 10 da temporada.

— O programa mudou muito de 2012 para 2026 e, nesses 14 anos, eu me tornei uma pessoa mais experiente, mais preparada emocionalmente. Pelo que eu ouvi, esse foi um ponto que as pessoas notaram: o meu controle emocional diante de várias situações de pressão. Esse foi um programa muito mais difícil em se tratando de embates, de discussões — diz Jonas em entrevista enviada pela assessoria da Globo à imprensa.

Decepção

Na mesma entrevista, o gaúcho, natural de Lajeado, no Vale do Taquari, se mostrou decepcionado com a saída do programa.