Amanda Souza

Fora da disputa milionária
Notícia

Um dos protagonistas do "BBB 26", gaúcho Jonas lamenta eliminação no reality show: "Fiquei bem triste"

Veterano deixou o programa com 53,48% dos votos nesta terça-feira (24)

Amanda Souza

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