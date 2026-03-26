Turnê "Registro Histórico": Luan Santana esgota ingressos em Porto Alegre e anuncia novas datas

Em Porto Alegre, artista faz show em 6 de junho. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Luan Santana se apresenta em Porto Alegre só em 6 de junho, mas os ingressos para a apresentação da turnê Registro Histórico, no Estádio Beira-Rio, se esgotaram nesta quinta-feira (26).

Registro Histórico revisita diferentes fases da carreira de Luan Santana, e, segundo sua assessoria de imprensa, "é uma experiência imersiva que celebra os 18 anos de trajetória do astro sertanejo, reunindo sucessos que marcaram gerações em um show que conecta passado, presente e futuro com inovação, tecnologia e emoção".

Com estrutura de grande porte, cenário imersivo, passarela em formato de “S” e painéis de LED, o espetáculo busca reafirmar o título de Luan como o “rei das arenas”.

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