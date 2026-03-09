Ticiane Pinheiro é a mais nova contratada da Globo para comandar reality show no Globoplay

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Antes da Globo, Tici integrava o casting da Record. Instagram / Reprodução

Ticiane Pinheiro chega ao Globoplay para comandar um novo reality show na plataforma de streaming da Globo. O formato está sendo desenvolvido, em cocriação com a apresentadora.

A Globo também será responsável pela estratégia comercial multiplataforma da nova contratada da emissora.

Formada em Jornalismo e Cinema, a trajetória de Ticiane é marcada por diferentes projetos. A comunicadora, que já atuou como modelo e atriz, retorna à Globo após ter integrado o elenco dos programas infantis Balão Mágico (1986) e Angel Road (1999).

— Estou muito feliz em confirmar que estou chegando ao Globoplay para apresentar um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo, e esse retorno é muito significativo pra mim. Estou muito empolgada para começar esse projeto — diz Tici, que é esposa de César Tralli, apresentador do Jornal Nacional.