Ticiane Pinheiro é a mais nova contratada da Globo para comandar reality show no Globoplay

Ticiane Pinheiro chega ao Globoplay para comandar um novo reality show na plataforma de streaming da Globo. O formato está sendo desenvolvido, em cocriação com a apresentadora.
A Globo também será responsável pela estratégia comercial multiplataforma da nova contratada da emissora.
Formada em Jornalismo e Cinema, a trajetória de Ticiane é marcada por diferentes projetos. A comunicadora, que já atuou como modelo e atriz, retorna à Globo após ter integrado o elenco dos programas infantis Balão Mágico (1986) e Angel Road (1999).
— Estou muito feliz em confirmar que estou chegando ao Globoplay para apresentar um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo, e esse retorno é muito significativo pra mim. Estou muito empolgada para começar esse projeto — diz Tici, que é esposa de César Tralli, apresentador do Jornal Nacional.
A profissional consolidou seu espaço no entretenimento à frente de atrações da Record, como o Programa da Tarde, Canta Comigo e o matutino Hoje em Dia, no qual atuou desde 2015. Também transitou pelo universo dos reality shows com Simple Life: Mudando de Vida, Top Model, o Reality e Troca de Esposas.