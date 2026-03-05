Spin Doctors e Smash Mouth confirmam apresentações em Porto Alegre

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Smash Mouth vem da Califórnia, Estados Unidos. Divulgação / Divulgação

As bandas norte-americanas Spin Doctors e Smash Mouth têm vinda confirmada para Porto Alegre. Estrelas do rock mundial entre os anos 1990 e 2000, os grupos farão dois shows completos no dia 28 de abril, no Auditório Araújo Vianna, com hits como Two Princes, Little Miss Can’t Be Wrong, All Star, I'm a Believer e Walkin’ on the Sun.

Os ingressos para o evento começam a ser vendidos nesta segunda-feira (9), ao meio-dia, pelo Sympla (confira serviço completo abaixo).

Spin Doctors mistura de rock, funk e groove. Divulgação / Divulgação

No palco, o Smash Mouth apresenta a turnê Go For The Moon, mesclando novidades com sucessos, como Walking on the Sun, Can’t Get Enough of You Baby e Then the Morning Comes, além de All Star e a releitura de I’m a Believer, duas faixas que estão no filme Shrek.

Formado por Zach Goode, Paul DeLisle, Michael Klooster, Randy Cooke e Sean Hurwitz, o Smash Mouth anunciou o lançamento do álbum Mercury Comet, previsto para este ano.

Já o Spin Doctors desembarca na Capital com sua mistura de rock, funk e groove, tocando sucessos que entraram para a história da música, como Two Princes e Little Miss Can’t Be Wrong, assim como faixas do recente Face Full of Cake, primeiro álbum de estúdio em 12 anos, que marca a nova fase da banda.

Segundo o baterista Aaron Comess, o processo para a composição do novo disco aconteceu de forma leve e espontânea, capturando um momento de renovação artística do grupo, que conta com o vocalista Chris Barron, o guitarrista Eric Schenkman e o novo baixista Jack Daley.

— Não estávamos pensando exatamente em fazer um disco, mas em tocar juntos. E isso trouxe uma energia muito fresca para as músicas — diz.

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