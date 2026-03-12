Sabrina Sato se une a Taís Araujo no papel de embaixadora da Renner

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Na foto, da esquerda para a direita: Gabriela Mello, esposa do CEO da Lojas Renner, Sabrina Sato, nova embaixadora da Renner, Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner, Juliana Frasca, diretora de Estilo da Renner, Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner, e a também embaixadora Taís Araujo. Ester Oliveira / Divulgação

Em desfile que contou com stylling de Pedro Sales e direção artística de Augusto Mariotti, em 6 de março, em São Paulo, a Renner anunciou sua nova coleção e Sabrina Sato como embaixadora da marca, ao lado de Taís Araujo.

No evento que apresentou a coleção outono-inverno 2026, Sabrina celebrou o papel de embaixadora da marca gaúcha:

— Ser embaixadora da Renner é muito especial. Eu sempre falo que moda é uma forma de comunicação, é a maneira que a gente encontra de se expressar sem precisar falar nada. A roupa traduz o nosso momento, o nosso humor, quem a gente é. E eu gosto de marcas que entendem isso, e a Renner tem tudo a ver comigo, porque celebra a liberdade de ser múltipla, de mudar, de ousar.

Taís, embaixadora desde 2025, completou: