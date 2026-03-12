Sabrina Sato se une a Taís Araujo no papel de embaixadora da Renner

Em desfile que contou com stylling de Pedro Sales e direção artística de Augusto Mariotti, em 6 de março, em São Paulo, a Renner anunciou sua nova coleção e Sabrina Sato como embaixadora da marca, ao lado de Taís Araujo.
No evento que apresentou a coleção outono-inverno 2026, Sabrina celebrou o papel de embaixadora da marca gaúcha:
— Ser embaixadora da Renner é muito especial. Eu sempre falo que moda é uma forma de comunicação, é a maneira que a gente encontra de se expressar sem precisar falar nada. A roupa traduz o nosso momento, o nosso humor, quem a gente é. E eu gosto de marcas que entendem isso, e a Renner tem tudo a ver comigo, porque celebra a liberdade de ser múltipla, de mudar, de ousar.
Taís, embaixadora desde 2025, completou:
— É uma alegria poder representar o que acredito porque a gente tem que lembrar isso todo dia. Ousar ser quem a gente é vale a pena. Ainda mais em um mundo que insiste que devemos nos adaptar e deixar quem realmente somos de lado.