Rock de Galpão faz show de lançamento de disco autoral em Porto Alegre

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Rock de Galpão está na estrada há mais de 18 anos. Zé Carlos de Andrade / Reprodução

Com mais de 18 anos de estrada, Rock de Galpão começa um novo capítulo na trajetória musical. No dia 17 de abril, às 21h, o grupo sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, para o show de lançamento do disco autoral De Boina, Alpargata e Bombacha, que também marca o início de uma nova turnê.

Produzido pela banda em parceria com o cantor, compositor e multi-instrumentista Esteban Tavares, o disco foi gravado entre Porto Alegre e São Paulo e revela uma fase de maturidade criativa do grupo. O trabalho reúne colaborações de Luiz Coronel, Mário Pirata, Cabo Déco, Túlio Urach e Tiago Bra, além de apresentar uma releitura de Trovinha Lunar, de Thadeu Martins e Lenin Nunez.

No palco, Rock de Galpão combina as inéditas com músicas que marcaram seu repertório, incluindo releituras que se tornaram clássicos do grupo.

— De Boina, Alpargata e Bombacha é um convite ao imaginário cultural do sul do país. Em faixas como No Rastro de Uma Nação, Pachamama Soul e Vikings do Jarau, a gente explora uma sonoridade que transita entre o rock, a milonga e a canção latino-americana, sempre guiada por lirismo e identidade — diz Tiago Ferraz, voz e guitarra da banda, que ainda conta com Gustavo Viegas (contrabaixo), Guilherme Gul (bateria), Mestre Kó (teclados e vocais) e Guilherme Goulart (acordeom).

Participações

A noite de estreia contará ainda com participações especiais, que serão reveladas até a data do evento. O público também é convidado a levar alimentos não perecíveis, que serão destinados ao projeto social Cozinheiros do Bem.

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