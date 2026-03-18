Projeto "Noites Gaúchas" retorna ao Teatro do Bourbon Country em 11 de junho

Ler resumo

César Oliveira & Rogério Melo são as estrelas da primeira edição da iniciativa cultural em 2026. Fernando Maguari / Divulgação

Após uma temporada de sucesso em 2025, o projeto Noites Gaúchas retorna à programação do Teatro do Bourbon Country. A primeira edição do ano ocorre em 11 de junho, às 21h, com show de César Oliveira & Rogério Melo.

Leia Mais Banda gaúcha convida Inimigos da HP para show em Porto Alegre

Sobre o projeto

Noites Gaúchas é apresentado pelo Ministério da Cultura e tem realização da Maragata Assessoria Artística. Após o sucesso do Tributo a Luiz Carlos Borges, em 2024, e da edição de 2025, a tônica é a mesma: enaltecer a cultura gaúcha.

O projeto tem entre suas contrapartidas sociais ingressos a preços populares, a doação de ingressos a instituições públicas de ensino, ONGs e projetos sociais e a realização de oficinas e apresentações artísticas em escolas públicas. Além disso, a iniciativa é acessível e inclusiva, os shows contam com audiodescrição, Libras e abafadores de som.

Serviço