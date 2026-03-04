Os detalhes da festa da líder Samira no "BBB 26": mimos exclusivos e presente para o pet Lindolfo

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Samira é a soberana da semana no "BBB 26". Manoella Mello / Globo/Divulgação

O paredão formado durante a liderança de Samira, no BBB 26, foi falso e algumas decisões causaram atritos até entre seus aliados. Ou seja, sua soberania só não vai flopar por completo porque a gaúcha terá a oportunidade de comemorar a conquista da semana, na noite desta quarta-feira (4), em uma balada inspirada na música pop dos anos 2000.

Diva pop

Nos LEDs da festa, imagens de Samira como diva pop vão ser reproduzidas. A decoração da festa contará com elementos circenses e glamourosos. Um palco com cortina, queijo, plumas e acessórios vai inspirar performances inusitadas dos participantes. Em outro espaço, um camarim com espelho e acessórios para produções.

A festa ainda vai ter gaiola, bambolês e fitas para compor o cenário. Os aparadores terão plotagens com figuras de tíquetes e, no centro do gramado, a pista de dança virá em estilo de arena, com chão em espiral e refletores em volta.

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