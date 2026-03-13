Na reta final de "Êta Mundo Melhor!", brilha a estrela de Jeniffer Nascimento

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Dita foi um dos pontos altos de "Êta Mundo Melhor!". Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Sou fã do trabalho de Jeniffer Nascimento desde que a artista venceu a segunda temporada do reality musical PopStar, da Globo, em 2018. No programa, teve performances marcantes, como as de Survivor (Destiny's Child) e Love On Top (Beyoncé). Mas a interpretação de Dita, em Êta Mundo Melhor!, novela das seis que termina nesta sexta-feira (13), consolida a atriz, aos 32 anos, como uma das mais completas de sua geração.

Na trama da Globo, interpreta uma mulher preta que deseja ser cantora e sofre preconceito por ser separada, situação que, na época em que o folhetim de Walcyr Carrasco se passa, era uma mancha na trajetória de alguém. Apesar da leveza característica das novelas das seis, Jeniffer conseguiu transmitir a dor causada pelas dificuldades e pelos desafios da vida com muita verdade.

— A Dita não foi mocinha, ela foi heroína, porque se permitia ser vulnerável. Então, não baixou a cabeça diante de injustiças, todas as adversidades, deu a volta por cima. Se ela achava que estava ruim, ia tirar satisfação mesmo. E eu achei isso muito legal, porque acho que ninguém é uma coisa só — disse Jeniffer em entrevista ao site Gshow.

A atriz brilhou, assumindo o papel de protagonista moral de Êta Mundo Melhor!, afinal, a curva narrativa de seu papel é a mais interessante da história, mas a cantora também deu show: as cenas em que Dita soltou a voz foram de arrepiar.