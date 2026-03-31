Michel Teló fará show gratuito em São Gabriel

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Michel Teló é a estrela do aniversário de São Gabriel. Divulgação / Divulgação

Michel Teló desembarca em São Gabriel, na Fronteira Oeste, para uma apresentação gratuita neste sábado (4), a partir das 21h, na Praça Dr. Fernando Abbot.

Para embalar a festa de aniversário de 180 anos de emancipação política e administrativa do município, o cantor sertanejo prepara um repertório recheado de sucessos de sua trajetória, como Ai Se Eu Te Pego e Fuzuê.

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O músico também deve resgatar sua origem musical, com o Grupo Tradição, em Garçom Amigo e Vaneira das Meninas/Fundo da Grota.

— Vai ser no centro da cidade, tô esperando todo mundo lá. É só chegar e vir comemorar com a gente — convida Teló.

Programação

A programação de aniversário se estende ao longo de todo o sábado. A partir das 15h, tem a Festa da Carreta, que homenageia essa tradição secular e que é preservada por algumas famílias. Essa característica faz de São Gabriel o último reduto de carreteiros no Estado. Estão previstas também apresentações artísticas e musicais e degustação de culinária típica.

Já nos dias 10 e 11, ocorre mais uma edição do Estância da Canção Gaúcha, festival nativista que chega à 26ª edição em 2026. Mais de 600 músicas estão inscritas e 20 selecionadas para os dois dias de evento.