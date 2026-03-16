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Jade Picon estará em Porto Alegre, em 27 de março, para participar do South Summit Brazil. Amanda Aguiar / Divulgação

A empresária, influenciadora digital e atriz paulista Jade Picon participará da quinta edição do South Summit Brazil, que ocorre de 25 a 27 de março no Cais do Porto, em Porto Alegre.

No evento, Jade contará sua experiência à frente da Aura Beauty, marca de cuidados corporais criada por ela em 2024 e que, em 14 meses, faturou R$ 40 milhões. Com o desempenho, a empresa se tornou líder no Tik Tok Shop e projeta um faturamento de R$ 100 milhões para 2026.

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Com foco em produtos "glow care", a estratégia da marca é não estampar o nome de Jade Picon nas embalagens, com o objetivo de construir uma identidade independente da imagem da influenciadora, que acumula mais de 21 milhões de seguidores só em seu perfil no Instagram.

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