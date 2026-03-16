A empresária, influenciadora digital e atriz paulista Jade Picon participará da quinta edição do South Summit Brazil, que ocorre de 25 a 27 de março no Cais do Porto, em Porto Alegre.
No evento, Jade contará sua experiência à frente da Aura Beauty, marca de cuidados corporais criada por ela em 2024 e que, em 14 meses, faturou R$ 40 milhões. Com o desempenho, a empresa se tornou líder no Tik Tok Shop e projeta um faturamento de R$ 100 milhões para 2026.
Com foco em produtos "glow care", a estratégia da marca é não estampar o nome de Jade Picon nas embalagens, com o objetivo de construir uma identidade independente da imagem da influenciadora, que acumula mais de 21 milhões de seguidores só em seu perfil no Instagram.
Carreira na TV
Em 2022, participou do Big Brother Brasil e, em 2023, estreou como atriz na novela Travessia, de Gloria Perez. Em 2024, fez parte do elenco do filme Cinco Júlias. No ano passado, viveu a vilã do microdrama Tudo Por uma Segunda Chance, primeira novela vertical da Globo.