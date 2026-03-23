"Inesperadas", novo projeto de entretenimento do Grupo RBS, reúne Alice Bastos Neves e Rodaika

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Na atração, Alice e Rodaika exploram diferentes temas do cotidiano das mulheres. Edu Defferrari / Divulgação

O Grupo RBS estreia, em abril, o novo projeto de entretenimento Inesperadas, comandado por Alice Bastos Neves e Rodaika. A série parte de um encontro improvável entre as comunicadoras para gerar conversas sobre o universo feminino com leveza, autenticidade e sem roteiro.

Na atração, Alice e Rodaika exploram diferentes temas do cotidiano das mulheres a partir de suas próprias vivências, criando um espaço de troca, identificação e escuta. A primeira temporada terá oito episódios, com lançamentos semanais às quintas-feiras, às 19h, nos perfis oficiais do programa no YouTube e no Spotify.

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O nome Inesperadas nasce justamente do encontro fora do óbvio entre duas trajetórias distintas — Alice, à frente do Globo Esporte RS, da RBS TV, e Rodaika, integrante do Pretinho Básico, da Atlântida — que se conectam pelo desejo comum de provocar conversas que, muitas vezes, ficam sem espaço.

— Queremos falar sobre todos os assuntos que fazem parte da vida das mulheres, trazendo nossas experiências, histórias e reflexões, criando conexão com nossa audiência. Acreditamos que nosso produto vai trazer muito do que as mulheres estavam esperando e nem sabiam — destaca Rodaika.

Mocita Fagundes atua como diretora e participa da dinâmica da temporada, interagindo com as apresentadoras ao longo dos episódios. O público entra na conversa por meio de enquetes no quadro Fala Povo. Já no encerramento, o Inesperadonas traz histórias e experiências de mulheres 60+ que são referência em suas áreas.

— A ideia não é dar resposta nem apontar caminhos. É estar junto. É a conversa que acontece em uma mesa de bar, na casa de uma amiga, ou em um parque, tomando um chimarrão. Queremos que as mulheres se sintam parte disso — reforça Alice.

Os episódios estarão disponíveis no canal oficial do programa no YouTube e no Spotify. Bastidores e conteúdos exclusivos podem ser acompanhados nos perfis @canalinesperadas no Instagram e no TikTok.