Heloíse Bordin, primeira mulher a comentar uma final de Gauchão na RBS TV, celebra o espaço no meio esportivo: "Que venham mais nessa onda"

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Heloíse trabalha com jornalismo esportivo desde 2019. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O Gre-Nal 451, quando Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo (8), às 18h, pelo jogo de volta da final do Gauchão 2026, contará mais uma vez com a análise da jornalista Heloíse Bordin, 27 anos, primeira mulher a comentar o clássico (na versão masculina) e também uma final de Campeonato Gaúcho, na RBS TV, em 1º de março.

Em 11 de janeiro, no jogo entre Internacional e Novo Hamburgo, válido pela primeira rodada do torneio, Helô se tornou a primeira mulher a comentar um jogo masculino na RBS TV. Mas a estreia como comentarista foi no final de 2025, quando repercutiu a final do Gauchão Feminino.

— Quando soube que ia fazer a semifinal e, depois, a final, eu gelei, porque sabia do peso disso, sabia da grande audiência. E aí, falei: "Então tá, vamos lá, vamos estudar, vamos fazer, vou dar o meu melhor". Foi uma emoção diferente comentar o Gre-Nal. Ajudou muito eu já ter feito os outros jogos no início de campeonato, que tinham uma pressão muito menor — conta a jornalista, formada, em 2023, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Comentou o primeiro Gre-Nal da final do Gauchão de 2026 ao lado de Luciano Périco e Maurício Saraiva. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Repercussão

Helô trabalha no Esporte do Grupo RBS há cinco anos. Antes, teve passagem de dois anos por uma emissora de rádio, onde também atuava no meio esportivo. Essa bagagem ajudou na hora de comentar um jogo tão importante como o Gre-Nal, que se converteu em repercussão positiva:

— Eu recebi muitos comentários de pessoas que estavam assistindo à TV e acharam curioso ter uma mulher na RBS TV falando sobre futebol. Foram ver quem era e conheceram o meu trabalho. Disseram que gostaram muito. Fiz um vídeo no Instagram (confira abaixo), que viralizou, falando sobre essa necessidade de as mulher ocuparem esses espaços. Recebi muito mais elogios do que críticas.

Preparação

A comentarista gaúcha, natural de Serafina Corrêa, na Serra, conta como se prepara para analisar os jogos:

— O pessoal da redação do Esporte até dá risada, porque eu sou a maluca dos jogos e dos estudos. Assisto aos jogos anteriores dos times sobre os quais vou comentar, ouço muitos debates esportivos, fico muito ligada no Sala de Redação. Ouço os outros e absorvo muito, faço muitas anotações e tento chegar lá da melhor maneira possível. Eu sempre falo que, por eu não ter a experiência que os outros comentaristas têm de olhar, de ler as jogadas, tento ter o maior embasamento possível para que possa chegar na hora do jogo e saber que estou com bagagem suficiente para comentar — diz a jornalista que se inspira muito em outras comentaristas do meio esportivo:

— É claro que, aqui dentro da RBS, eu consumo o conteúdo de todos os comentaristas, porque eles têm muita propriedade para falar, têm muito a ensinar, e eu tenho muito a aprender com eles. Mas busco olhar para as mulheres que estão ocupando esses espaços dentro e fora daqui. Então, acompanho a Renata Mendonça, do Sportv, e a Ana Thaís Matos, primeira comentarista esportiva da Globo. A gente precisa olhar para essas pessoas para persistir nesses espaços. Também me inspiro muito nas mulheres que trabalham comigo na apresentação, na reportagem, na edição do jornalismo esportivo; nessas mulheres que estão aqui do meu lado, para segurar a minha mão, elas me elevam.

Comanda o quadro "Joga Nelas" ao lado de Milena Acosta Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Visibilidade

Apaixonada por futebol desde criança, Helô dá visibilidade para os campeonatos femininos no quadro Joga Nelas, do Globo Esporte RS, ao lado da apresentadora e repórter Milena Acosta.

— Eu sempre puxei pautas para o lado do futebol feminino, principalmente, por ser algo que acompanho, que consumo e quero sempre trabalhar com isso. O pessoal foi percebendo o meu interesse e, em dado momento, criei o quadro Joga Nelas, em que, agora, estou com a Mi, mas antes, fazia com a Camila Barbieri. Nesse quadro, falamos mais sobre futebol feminino. Foi com ele que eu comecei a aparecer mais como comentarista — explica Helô, que também é comentarista esportiva na Rádio Gaúcha (93.7 FM) e editora de textos no GE.

Projeção para o futuro

Sobre os próximos passos, a jornalista vislumbra o futuro com olhos esperançosos:

— Acho que tem muita coisa legal para fazer neste ano. Tem a Copa do Mundo Masculina (realizada no Canadá, México e Estados Unidos, de 11 de junho a 19 de julho de 2026), que espero, de alguma maneira, poder contribuir como comentarista. Também coloco muita expectativa na Copa do Mundo Feminina, no ano que vem, no Brasil (o país sediará o torneio pela primeira vez, durante os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027). Como comentarista de futebol feminino, vai ser algo muito importante. Agora, é crescer mais, ocupar mais espaços.