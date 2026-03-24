"Guerreiros do Sol" estreia em abril como novela das 22h na Globo

Ler resumo

Josué (Thomas Aquino) e Rosa (Isadora Cruz) são os personagens principais da trama. Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Novela das dez? Teremos! Guerreiros do Sol, original Globoplay, será a nova novela das 22h da Globo. A estreia está marcada para o dia 22 de abril, após Três Graças.

Criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística de Rogério Gomes, a trama se passa no Sertão das décadas de 1920 e 1930 e é livremente inspirada nas histórias de Lampião, Maria Bonita e de diversos casais de cangaceiros que marcaram o imaginário brasileiro. Na Globo, a obra será exibida em 39 capítulos, de segunda a sexta, sempre após a novela das 21h.

— Uma alegria a estreia de Guerreiros do Sol na TV aberta, depois de uma temporada de sucesso no Globoplay e de prêmios nacionais e internacionais. É um novo ciclo de visibilidade que se inicia e o desejo que a novela tenha um diálogo emocionante e generoso com ainda mais espectadores. Uma história genuinamente brasileira. É o Sertão e o cangaço no horário nobre — comemora George Moura.

Reconhecimento

A novela foi vencedora do Rose d’Or Awards na categoria Melhor Novela e finalista do Venice TV Awards na mesma categoria. No Prêmio APCA 2025, um dos mais tradicionais da crítica nacional, Guerreiros do Sol foi eleita Melhor Novela; Irandhir Santos, que viveu Arduíno na trama, recebeu o prêmio de Melhor Ator.

Elenco

O elenco reúne nomes conhecidos, como José de Abreu, Alexandre Nero, Alinne Moraes, Daniel de Oliveira e Nathalia Dill, além de um expressivo número de atores nordestinos como Isadora Cruz, Thomás Aquino, Irandhir Santos, Marcélia Cartaxo, Alice Carvalho, Luiz Carlos Vasconcelos, Augusta Ferraz, Pedro Wagner Silva, Kelner Macedo, Rodrigo Garcia e Ênio Cavalcante.