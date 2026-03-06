Em ritmo de samba e bossa nova, Anitta lança single de novo álbum: "Revelo um lado mais vulnerável, mais Larissa"

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Anitta ainda não tem previsão de lançamento do novo disco, mas já divulgou o primeiro single. Divulgação / Divulgação

Anitta surge apaixonada em Pinterest, faixa que chegou na quinta-feira (5) nas plataformas digitais, como primeira amostra de seu próximo álbum, Equilibrium, que ainda não tem data de lançamento.

Orientado pela sonoridade 100% brasileira do samba e da MPB, o single explora referências que fazem parte da formação musical da cantora, com letra que narra as delícias de se deixar viver um amor leve.

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— A música narra esse momento de amorzinho que é leve, gostoso e surpreendente. Mas que só é possível quando a gente está em paz consigo mesmo — reflete a cantora, que também assina a composição.

O multi-instrumentista Thiago da Serrinha, que colaborou com Maria Bethânia e Caetano Veloso no disco vencedor do Grammy Caetano e Bethânia Ao Vivo, é quem tocou o cavaquinho no arranjo. Nomes como o nigeriano Daramola, o venezuelano Mazzari e o colombiano JonTheProducer assumiram a produção musical.

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Ainda que seja surpreendente, essa sonoridade não é novidade na carreira da artista.

— A música popular brasileira e o samba sempre estiveram muito presentes na minha vida. Fizeram parte da minha formação cultural. Cresci na zona norte do Rio de Janeiro, região conhecida como o berço do samba — explica Anitta, que completa:

— E não só isso. Foi cantando João Gilberto (1931— 2019) que eu, Gilberto Gil e Caetano Veloso participamos da abertura das Olimpíadas (em 2016). E foi cantando Dona Ivone Lara (1921 — 2018) que me juntei a Alcione e Zeca Pagodinho na celebração dos 40 anos da Marquês de Sapucaí (em 2024). A bossa nova, o samba e todas as suas vertentes estiveram presentes em momentos inesquecíveis da minha carreira, em shows, discos e videoclipes.

Desde criancinha

A conexão pessoal da cantora com o universo de Pinterest se reflete também na capa do single, composta por uma foto de sua infância, na qual ela veste um figurino feito com pequenos copos de plástico.

— A capa relembra o meu look para o Desfile da Primavera, no qual eu competi quando tinha 10 anos. Minha mãe fez essa roupa para mim, com copinhos de café — explica:

— Nessa música, eu revelo um lado mais vulnerável, mais Larissa. Como se eu também tivesse aberto um pouco das minhas raízes. Daí o resgate que fizemos com a foto de capa.