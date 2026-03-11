Eliana leva os gaúchos Hermanos Guedes para a estreia do "Em Família"

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Gaúchos estarão no programa de estreia, neste domingo (15). Bob Paulino / TV Globo/Divulgação

A família Guedes, de São Luiz Gonzaga, nas Missões, conhecida artisticamente como Hermanos Guedes, vai se apresentar na estreia do Em Família com Eliana, neste domingo (15), na Globo.

O grupo, formado pelos irmãos Andresito, Caraí e Anahy, apresenta canções ligadas à tradição musical do sul do país. Até 2024, integravam a banda Jorge Guedes e Família, ao lado do patriarca.

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Disputa no palco

A cada programa, três grupos estarão na disputa musical no palco do Em Família. No primeiro episódio, além dos gaúchos, participam a família Amaro, de Campina Grande (PB), formada pelas irmãs Laís e Luísa, pelo pai, o sanfoneiro Chico Amaro, e os irmãos Vaval, Neném e Neide, e levam ao palco o forró, e a família Caram, de São Paulo (SP), composta pelas trigêmeas Gabriela, Juliana e Marcella, ao lado dos pais Valéria e Fred, com repertório de MPB.

O programa

No dominical comandado por Eliana, a apresentadora visita famílias musicais conhecidas, levando o público para dentro da casa desses artistas. No palco, a atração conta com uma competição musical entre famílias de diferentes regiões do país, que trazem suas culturas e trajetórias.

— As pessoas vão se sentir representadas. Aqui teremos um retrato da família brasileira em suas diferentes formas, e eu acho que o público terá esse sentimento: "Olha a minha cidade, olha a minha cultura, olha a música com a qual eu cresci, que eu aprendi". Então, a gente vai falar um pouco dos Brasis dentro do nosso Brasil através do programa. Esse é um grande diferencial — diz Eliana.