Depois de Ana Castela, chega a vez de dupla sertaneja estrear em "Coração Acelerado"

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Clayton & Romário estreiam como atores em "Coração Acelerado" e contracenam com Filipe Bragança (C). Grupo Caldi / Divulgação

Com seu pano de fundo voltado ao universo sertanejo, Coração Acelerado já conta com duas estreias de cantores no enredo: Ana Castela e, agora, Clayton & Romário. A dupla, natural de Goiânia, Goiás, é considerada uma das grandes revelações da nova geração da música sertaneja.

Já integrantes da trilha sonora, com Aô Goiás, os sertanejos também marcaram presença na novela das sete da Globo em uma participação especial que foi ao ar em 27 de fevereiro. Na cena, a dupla foi recebida por João Raul (Filipe Bragança) para uma resenha de amigos.

Nas redes sociais, a dupla, responsável pelos hits Morena, Ai Eu Chorei e Opa, Cadê Eu, celebrou a estreia como atores com bom humor (confira os bastidores abaixo).

Autenticidade

Ambientada no interior de Goiás e com a música sertaneja presente em todos os capítulos, um dos pontos positivos de Coração Acelerado é a autenticidade que a trama ganha com a presença dos artistas em cena, como Maiara & Maraisa, Michel Teló, Paula Fernandes, Ana Castela e Clayton & Romário.