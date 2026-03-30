Comunicadora gaúcha Mari Araújo faz participação especial em "Coração Acelerado"

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Mari (C) contracenou com Isadora Cruz (E) e Gabz (D). TV GLOBO / Divulgação

Mari Araújo, comunicadora gaúcha que atuou no Grupo RBS de 2012 a 2024 e, hoje, trabalha como apresentadora e repórter da TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, vai surgir na telinha como atriz: nossa conterrânea fará uma participação especial em Coração Acelerado.

Mari foi convidada para interpretar ela mesma na trama das sete, pois, na vida real, comanda o programa Coração Sertanejo, da TV Anhanguera, que tem tudo a ver com a temática da novela.

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A sequência, que foi gravada no começo de março, é uma entrevista da comunicadora com as protagonistas Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), depois que um vídeo das cantoras viraliza nas redes sociais. A data da exibição das cenas ainda não foi divulgada, mas, pelo roteiro da novela, devem ir ao ar no começo de abril.

Comunicadora interpreta ela mesma em "Coração Acelerado". TV GLOBO / Divulgação

Apesar de estar acostumada com as câmeras, Mari se surpreendeu com a experiência na Globo.

— Fazer novela é muito diferente de tudo o que já fiz. Por mais que eu esteja acostumada com as câmeras e tenha experiência como apresentadora de TV, na teledramaturgia é tudo muito lúdico. A gente precisa entrar na história. Além de decorar as minhas falas, precisei entender todo o contexto, saber as falas de cada um para entrar no momento certo e deixar a cena o mais natural possível no ar — conta Mari.

Parceria

A gaúcha ressalta que ficou um pouco nervosa antes da gravação, mas que a recepção das atrizes da Globo ajudou muito para que o desempenho em cena fosse o melhor possível.

— Teve o nervosismo de contracenar com duas estrelas globais, protagonistas, a Isadora Cruz e a Gabz, que são duas atrizes que eu admiro muito. Queria que todos tivessem a oportunidade de conhecê-las nos bastidores, porque a humildade e simpatia delas é fora de série. Até me pediram algumas dicas de gírias goianas para fazerem bonito na telinha — explica Mari, que mora na capital goiana desde 2023.

Bastidores

Sobre os bastidores nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Mari afirma que a equipe de produção a deixou bem à vontade.

— Graças a Deus, a minha estreia foi com um time muito profissional, padrão Globo, que a gente já conhece bem (risos). Me deixaram muito à vontade. Pude escolher meu figurino (confira no post abaixo), então decidi vestir um look que já tinha usado na gravação do programa que apresento em Goiás, o Coração Sertanejo — pontua a comunicadora, que completa:

— E o mais legal é que eu vou ser a Mari Araújo que todo mundo já conhece. Me senti superespecial por poder ser eu mesma, fazendo algo que eu já faço, no papel de apresentadora e repórter, no contexto de Goiânia, que é onde eu moro atualmente.