Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Novela das sete
Notícia

Comunicadora gaúcha Mari Araújo faz participação especial em "Coração Acelerado"

Apresentadora da TV Anhanguera, que atuou no Grupo RBS de 2012 a 2024, gravou suas cenas no começo de março

Amanda Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS