Com show de Zé Neto & Cristiano, novo complexo de entretenimento abre as portas em Porto Alegre

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A dupla Zé Neto & Cristiano é a atração principal da inauguração. Renan Mattos / Agencia RBS

Os grandes eventos ganham mais um cenário em Porto Alegre. Em 28 de março, inaugura a FLY 51, megacomplexo de entretenimento construído no sítio do Aeroporto Internacional Salgado Filho. A atração principal é a dupla Zé Neto & Cristiano, em show promovido pela Rádio 92.

Além da apresentação dos sertanejos, a estreia promete mais de 10 horas de festa, com show de Bruno César & Rodrigo e performances de Netto DJ e outros três DJs da região.

Investimento

O empreendimento é resultado da união entre o Grupo TE2 Hospitality, o Greenvalley (Grupo GV), a GDO Produções e o Grupo Prime, com investimento estimado em R$ 40 milhões. A expectativa é que, após sua consolidação, o espaço movimente até R$ 250 milhões por ano na economia local, além de gerar centenas de empregos diretos e indiretos.

— A FLY 51 é um marco para Porto Alegre e para o mercado de eventos do Sul. Estamos falando de uma estrutura moderna, versátil e preparada para receber grandes turnês nacionais e internacionais, além de projetos especiais e eventos corporativos — diz Kamil Nagib Sarquis, diretor de eventos e marketing da GDO Produções.

Estrutura

Com mais de 27 mil m² de área total, a FLY 51 foi projetada para atender desde grandes shows até eventos corporativos, culturais e sociais. O projeto arquitetônico é assinado pela Axelrud Arquitetura, com apoio da RTR Arquitetura, e foi concebido para oferecer flexibilidade operacional e conforto ao público.

O complexo tem capacidade modulável, variando de 2 mil a mais de 15 mil pessoas, em ocasiões especiais. Conta com mais de 6 mil m² de área coberta, podendo chegar a 10 mil m², além de estacionamento para até 400 veículos, praças de alimentação, mais de 400 banheiros, espaços de descanso e bem-estar, ambulatórios equipados, áreas VIP e ambientes exclusivos para artistas e convidados. O palco será retrátil e modular, permitindo diferentes configurações.

Próximas atrações

O próximo evento confirmado ocorre em 4 de abril, com os grupos de pagode Sorriso Maroto e Turma do Pagode.

Serviço