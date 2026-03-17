Banda gaúcha convida Inimigos da HP para show em Porto Alegre

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Na Sacada está na estrada há 15 anos. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O grupo gaúcho Na Sacada recebe Inimigos da HP, uma das bandas mais conhecidas do pagode nacional, em Porto Alegre, para o show Matinê na Sacada. A apresentação será nesta sexta-feira (20), no Fuga Bar, que fica no Quarto Distrito da Capital.

No repertório, sucessos do pagode das décadas de 1990 e 2000, além dos hits do Inimigos, como Toca um Samba Aí, Faz Tempo, Bons Momentos e Vem Buscar o que É Teu.

A turma do Na Sacada, com 15 anos de carreira, vem conquistando espaço na cena do pagode gaúcho com apresentações cheias de energia e músicas que celebram o melhor do gênero. Em dezembro do ano passado, os músicos gravaram, em Porto Alegre, o primeiro projeto audiovisual da carreira.

Inimigos da HP faz show ao lado do Na Sacada. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Serviço

O quê: show Matinê na Sacada, com grupo Na Sacada e Inimigos da HP

show Matinê na Sacada, com grupo Na Sacada e Inimigos da HP Quando: nesta sexta-feira (20), a partir das 20h

nesta sexta-feira (20), a partir das 20h Onde: Fuga Bar do Quarto Distrito (Rua Álvaro Chaves, 91), em Porto Alegre

Fuga Bar do Quarto Distrito (Rua Álvaro Chaves, 91), em Porto Alegre Quando: ingressos disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 120.