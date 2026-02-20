William Bonner estreia no "Globo Repórter" nesta sexta-feira: "É muita novidade junta"

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O repórter Nilson Klava recebe os apresentadores Sandra e Bonner em Nova York. TV Globo / Divulgação

Nesta sexta-feira (20), o Globo Repórter conta com duas caras novas: William Bonner, que passa a dividir a apresentação do programa com Sandra Annenberg, após se despedir do Jornal Nacional, em setembro de 2025, e Nilson Klava, correspondente da Globo em Nova York, nos Estados Unidos, que faz sua primeira participação no programa e mostra aspectos da cidade além dos pontos turísticos tradicionais. As reportagens vão ao ar em duas sextas-feiras, dias 20 e 27 de fevereiro.

O GR, que vai ao ar logo após o BBB 26, ganha ainda um estúdio com cenário renovado, mais recursos virtuais e clima intimista.

— Estou ansiosa com a nossa nova temporada. Recebo feliz o meu novo parceiro de apresentação e também o repórter Nilson Klava, que faz sua estreia com reportagens no programa — diz Sandra.

Visitantes especiais

Além das experiências guiadas pelos outros correspondentes da Globo nos Estados Unidos e amigos, Klava apresenta lugares que o encantaram na cidade. Ele recebe a visita especial de Sandra e Bonner e os conduz por um dos esportes que mais crescem nos Estados Unidos: o pickleball. Depois de se aventurar pela modalidade, o trio segue para almoçar em um restaurante de carnes no bairro Red Hook, no Brooklyn.