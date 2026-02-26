Vera Fischer volta à TV em "Êta Mundo Melhor!": "Atuar é o que me move"

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Vera Fischer será Rosalinda em "Êta Mundo Melhor!". Beatriz Damy / TV Globo/Divulgação

Depois de oito anos afastada das novelas (a última aparição foi em Espelho da Vida, em 2018), Vera Fischer retorna à TV aberta para participação especial em Êta Mundo Melhor!, que termina em 14 de março.

Na história, ela vive Rosalinda, que, no passado, venceu Cunegundes (Elizabeth Savalla) no concurso Miss Piracema. A partir do capítulo da próxima quinta-feira (5), ela aparece na cidade para participar de um evento que relembra a tal disputa e aproveita para visitar a antiga amiga no sítio.

— Voltar aos estúdios é sempre especial para qualquer atriz. Eu, por exemplo, passei quase 40 anos da minha vida gravando sem parar. Esse retorno foi leve, feliz, e claro que dá um gostinho de quero mais. Atuar é o que me move, e tendo papéis que façam sentido pra mim, por que não? — diz a atriz em material de divulgação da Globo, que completa: