"Três Graças" faz história na TV aberta com cena em contexto inédito

Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski) estão namorando na trama das nove. TV Globo / Reprodução

O casal #Loquinha, de Três Graças, conquistou a simpatia do público e, na terça-feira (24), fez história na teledramaturgia brasileira.

As personagens Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski), que estão namorando na trama, protagonizaram a primeira sequência de sexo entre duas mulheres no horário nobre da Globo, que representou toda a delicadeza do romance entre elas.

O foco do conteúdo exibido foi além da questão da representatividade LGBT+: mostra a relação das personagens de forma orgânica e leve, como deve ser a de qualquer casal. Palmas para a naturalidade com a qual a cena foi conduzida pela direção da novela escrita por Aguinaldo Silva.