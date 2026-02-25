"Três Graças" faz história na TV aberta com cena em contexto inédito

O casal #Loquinha, de Três Graças, conquistou a simpatia do público e, na terça-feira (24), fez história na teledramaturgia brasileira.
As personagens Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski), que estão namorando na trama, protagonizaram a primeira sequência de sexo entre duas mulheres no horário nobre da Globo, que representou toda a delicadeza do romance entre elas.
O foco do conteúdo exibido foi além da questão da representatividade LGBT+: mostra a relação das personagens de forma orgânica e leve, como deve ser a de qualquer casal. Palmas para a naturalidade com a qual a cena foi conduzida pela direção da novela escrita por Aguinaldo Silva.
Porém, dado o histórico de rejeição a conteúdos LGBT+ e de determinações conservadoras na TV aberta nos últimos tempos, que tornaram praticamente invisíveis as relações entre mulheres ou caricatas, é muito importante que cenas, como a de Três Graças, sigam sendo produzidas. Hoje em dia, representatividade com naturalidade é o mínimo aceitável em novelas.