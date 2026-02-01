Cinco momentos que vão entrar para a história do Planeta Atlântida

O Planeta Atlântida 2026 entregou tudo: na celebração aos 30 anos do festival, os planetários vivenciaram emoção, nostalgia, novidades, encontro de gerações, ativações para todos os gostos e diversidade musical (a principal marca do Planeta).
Destaco cinco momentos que, com certeza, marcaram a edição histórica (com ingressos esgotados, entre os dias 30 e 31 de janeiro, reunindo 80 mil pessoas na Saba, no Litoral Norte, e quase 24 horas de shows em dois dias) e a memória de quem leva o maior festival de música do sul do Brasil no coração.
Estreia de João Gomes
O cantor pernambucano hipnotizou o público com simplicidade e voz grave. João Gomes, artista que despontou no cenário musical em 2025, trouxe para a Saba o melhor do piseiro e deixou os planetários encantados com o talento e a entrega no palco no início da noite de sexta (30). Baita estreia no palco principal.
Dez anos de Anitta no Planeta
Ainda na primeira noite de Planeta, Anitta entregou performance em um show tecnicamente perfeito. Ela faz de tudo: entoa seus hits, dança com bailarinos, rebola freneticamente, interage com os fãs e mostra a razão de ser a artista brasileira mais ouvida do mundo no Spotify em 2025. Anitta também comemorou dez anos de sua primeira vez no festival; de lá pra cá, já são sete participações.
Armandinho e Fabão
A abertura do segundo dia de festival foi com a apresentação clássica de Armandinho. E aqui, uma confissão: aguardo ansiosamente por esse momento a cada ano. A energia do fim de tarde e os hits românticos com levada praieira do recordista em apresentações no Planeta (são 17 desde 2003 no RS) são elementos imbatíveis para compor um grande espetáculo. Mas, para mim, o ponto alto do show foi a participação especial de Fabão, que dividiu os vocais com Armandinho no hit Toca uma Regueira Aí. O vozeirão e o look em estampa animal print do artista gaúcho roubaram a cena.
Desfile de hits da Ludmilla
Lud fez um dos shows mais completos do Planeta. No sábado (31), desfilou seus hits ao som de funk, R&B, pagode e pop. Tudo isso, com uma leveza absurda: a cantora parecia estar flutuando no palco, curtindo cada canção e a vibração do público. Marcas de quem atingiu a plenitude na carreira. Eu amei ouvir a novidade Dopamina, do álbum Fragmentos, ao vivo.
Alok e seus drones bairristas
A música eletrônica de Alok mexe até com quem não curte o ritmo. No sábado (31), um dos maiores DJs do mundo envolveu os planetários em sua atmosfera de efeitos visuais, com as frases "Bah, tchê!" e "Ah, eu sou gaúcho!", feitas por drones no céu, mexendo com o nosso tradicional bairrismo. Ele sabe como conquistar os gaúchos, não tem jeito.