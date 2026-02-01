Cinco momentos que vão entrar para a história do Planeta Atlântida

Ler resumo

Planeta Atlântida comemora 30 anos em edição histórica. Renan Mattos / Agencia RBS

O Planeta Atlântida 2026 entregou tudo: na celebração aos 30 anos do festival, os planetários vivenciaram emoção, nostalgia, novidades, encontro de gerações, ativações para todos os gostos e diversidade musical (a principal marca do Planeta).

Destaco cinco momentos que, com certeza, marcaram a edição histórica (com ingressos esgotados, entre os dias 30 e 31 de janeiro, reunindo 80 mil pessoas na Saba, no Litoral Norte, e quase 24 horas de shows em dois dias) e a memória de quem leva o maior festival de música do sul do Brasil no coração.

Leia Mais Planeta Atlântida completa 30 anos com edição histórica

Estreia de João Gomes

O cantor pernambucano hipnotizou o público com simplicidade e voz grave. João Gomes, artista que despontou no cenário musical em 2025, trouxe para a Saba o melhor do piseiro e deixou os planetários encantados com o talento e a entrega no palco no início da noite de sexta (30). Baita estreia no palco principal.

Leia Mais Estreia no Planeta Atlântida e parcerias celebradas: confira a entrevista no camarim de João Gomes

Dez anos de Anitta no Planeta

Ainda na primeira noite de Planeta, Anitta entregou performance em um show tecnicamente perfeito. Ela faz de tudo: entoa seus hits, dança com bailarinos, rebola freneticamente, interage com os fãs e mostra a razão de ser a artista brasileira mais ouvida do mundo no Spotify em 2025. Anitta também comemorou dez anos de sua primeira vez no festival; de lá pra cá, já são sete participações.

Armandinho e Fabão

A abertura do segundo dia de festival foi com a apresentação clássica de Armandinho. E aqui, uma confissão: aguardo ansiosamente por esse momento a cada ano. A energia do fim de tarde e os hits românticos com levada praieira do recordista em apresentações no Planeta (são 17 desde 2003 no RS) são elementos imbatíveis para compor um grande espetáculo. Mas, para mim, o ponto alto do show foi a participação especial de Fabão, que dividiu os vocais com Armandinho no hit Toca uma Regueira Aí. O vozeirão e o look em estampa animal print do artista gaúcho roubaram a cena.

Desfile de hits da Ludmilla

Lud fez um dos shows mais completos do Planeta. No sábado (31), desfilou seus hits ao som de funk, R&B, pagode e pop. Tudo isso, com uma leveza absurda: a cantora parecia estar flutuando no palco, curtindo cada canção e a vibração do público. Marcas de quem atingiu a plenitude na carreira. Eu amei ouvir a novidade Dopamina, do álbum Fragmentos, ao vivo.

Alok e seus drones bairristas