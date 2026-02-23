MC Livinho anuncia pausa na carreira

Antes da pausa, MC Livinho vai realizar os shows agendados em 2026. WYSSBRAZIL / Divulgação

Com 15 anos de carreira, MC Livinho anuncia que 2026 será o último ano em que realizará shows, antes de iniciar uma pausa na carreira por tempo indeterminado.

— Chegou a hora de dar um tempo, respirar e olhar pra minha história com calma. A música sempre foi tudo pra mim e, justamente por isso, esse momento pede consciência. O ano de 2026 vai ser especial, de encontros, de troca e de gratidão com o público que sempre esteve comigo — diz Livinho por meio de sua assessoria de imprensa.

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Mc Livinho, autor de sucessos do funk como Pilantragem, Cheia de Marra, Vidrado em Você e Na Imaginação, confirma que todos os shows agendados para 2026 serão integralmente realizados.

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