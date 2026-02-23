MC Livinho anuncia pausa na carreira

Com 15 anos de carreira, MC Livinho anuncia que 2026 será o último ano em que realizará shows, antes de iniciar uma pausa na carreira por tempo indeterminado.
— Chegou a hora de dar um tempo, respirar e olhar pra minha história com calma. A música sempre foi tudo pra mim e, justamente por isso, esse momento pede consciência. O ano de 2026 vai ser especial, de encontros, de troca e de gratidão com o público que sempre esteve comigo — diz Livinho por meio de sua assessoria de imprensa.
Mc Livinho, autor de sucessos do funk como Pilantragem, Cheia de Marra, Vidrado em Você e Na Imaginação, confirma que todos os shows agendados para 2026 serão integralmente realizados.
Números da carreira
Em 2025, o paulistano Livinho, 31 anos, foi apontado como o MC mais ouvido do Brasil, com cerca de 18,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify. No YouTube, possui 3,48 milhões de inscritos em seu canal oficial e, no Instagram, acumula mais de 13,3 milhões de seguidores.