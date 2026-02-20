Marcelo Adnet é um dos autores de samba-enredo que homenageia Museu do Hip Hop RS

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Marcelo Adnet visitou o Museu do Hip Hop RS, que fica em Porto Alegre. Museu do Hip Hop / Divulgação

A história do Museu da Cultura Hip Hop RS virou samba-enredo da Escola Realeza, do Grupo Prata do Carnaval de Porto Alegre, por meio dos versos de Marcelo Adnet, Baby do Cavaco, Vinicius Brito e Júnior Paixão.

Antes de compor a letra do samba, o artista carioca — famoso por suas imitações e esquetes de humor —visitou o espaço cultural gaúcho, que fica na zona norte da Capital, para captar a essência do local.

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— Visitei o museu e recomendo demais, vale muito uma visita para quem está no Sul. É interativo, maravilhoso, incrível. E o enredo da Realeza é esse — conta Adnet.

A composição Realeza Crew — A Madame Black Chega, Respeita... Chega e Representa conduzirá o desfile que ocorre em dia 28 de fevereiro, às 22h, no Complexo Cultural do Porto Seco.

— Ficamos surpresos com o contato do Mauro, presidente da escola. É muito gratificante ter esse tipo de reconhecimento. Não é a primeira vez que o hip hop é tema de uma escola de samba. Em 2024, a Vai-Vai também homenageou o movimento, lá em São Paulo. E isso só reforça o quanto a cultura cresce a cada dia por seu poder de educação e transformação social tão importante para o nosso país — diz Rafa Rafuagi, fundador e coordenador do Museu da Cultura Hip Hop RS.

Para Mauro Correa Santos, presidente da Realeza, "o encontro entre dois segmentos da cultura popular é um ato de resistência":