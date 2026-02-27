Globo exibe documentário sobre Mamonas Assassinas

Acidente aéreo que vitimou os músicos completa 30 anos. Porthus Junior / Agencia RBS

Na noite de segunda-feira (2), a Globo apresenta o documentário Mamonas – Eu Te Ai Lóve Iú, que relembra a trajetória do grupo Mamonas Assassinas. A produção, exibida no Cine BBB, dentro do Big Brother Brasil, e na Tela Quente, homenageia os músicos que perderam a vida em um acidente aéreo há 30 anos.

As trajetórias de Dinho, Bento, Júlio, Samuel e Sérgio serão reconstruídas por meio de imagens e depoimentos exclusivos de familiares e personalidades que tiveram suas vidas impactadas pela banda e pela despedida inesperada, como de Rick Bonadio, que atuou como produtor musical e empresário da banda, e de Valéria Zopello, ex-namorada de Dinho.

Filmado em Brasília, Guarulhos (cidade em que os artistas moravam) e no Rio de Janeiro, o documentário também apresenta imagens inéditas do último show dos Mamonas, realizado no dia 2 de março de 1996 no Estádio Mané Garrincha.

— Revisitar os Mamonas é como tocar o sinal da escola e começar o recreio. É um tempo de liberdade, de rir junto com os amigos. Espero que o documentário faça as pessoas se divertirem — diz Renato Terra, que assina o roteiro ao lado de Gabriel Tibaldo.