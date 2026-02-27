Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Trinta anos após o acidente
Notícia

Globo exibe documentário sobre Mamonas Assassinas

Com imagens e depoimentos exclusivos, a produção revisita a trajetória da banda que conquistou o Brasil nos anos 1990

Amanda Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS