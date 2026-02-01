Antes do show no Planeta Atlântida, Simone Mendes repercute sucesso do hit "P do Pecado": "Foi uma surpresa"

Simone Mendes, na noite deste sábado (31), fez sua estreia no Planeta Atlântida na fase solo da carreira.
A cantora sertaneja recebeu a colunista Amanda Souza no camarim momentos antes de subir ao palco do festival. Confira no vídeo acima.
Domingo, 1 de fev de 2026
Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.
Parceria da sertaneja com os pagodeiros do Menos É Mais foi a música mais ouvida de 2025