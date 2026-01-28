Em temporada de verão, projeto "Na Tua Casa" está de volta ao "Jornal do Almoço"

Ler resumo

Alô, Litoral: Marco Matos e Cristina Ranzolin estão chegando! RBS TV / Divulgação

O projeto Na Tua Casa nasceu em setembro do ano passado e levou as transmissões do Jornal do Almoço e do Globo Esporte diretamente para a casa de telespectadores. A iniciativa agradou ao público e, a partir de 3 de fevereiro, estará de volta à tela da RBS TV, mas, agora, em uma temporada de verão: é o Na Tua Casa no Litoral.

Desta vez, Cristina Ranzolin e Marco Matos vão visitar lares no litoral gaúcho em busca de histórias curiosas, receitas de família e ainda mais conexão com o público.

— A ideia é que a gente possa se conectar com famílias que vivem na praia ou que aproveitam o verão na praia. Tenho certeza de que vai ter um clima muito divertido. Eu vou, por exemplo, na casa de um pescador. Quero até pescar com ele para entender melhor um pouquinho dessa rotina — conta Marco, que colocará os pés nas areias gaúchas antes de Cristina, que vai para o Litoral só na segunda semana do projeto.

Sucesso de audiência

O retorno do Na Tua Casa ao ar não é por acaso: foi um sucesso em 2025. Segundo dados disponibilizados pela RBS TV, o Jornal do Almoço registrou sua maior audiência do ano, sendo a melhor desde novembro de 2021, já o Globo Esporte registrou a maior audiência desde abril de 2022.

— Foram cinco semanas de Na Tua Casa, e, com certeza, o diferencial foi mostrar fatos reais, pessoas reais no seu dia a dia. Foi essa proximidade que nos conectou — diz Cristina.

Leia Mais Evento resgata o glamour dos bailes de Carnaval em Porto Alegre

— Quando a gente olha pela rede social, todo mundo posta vidas perfeitas e tudo muito bonito, mas quando tu vai na casa de alguém, descobre que cada casa vive um drama, uma questão pra resolver, e isso é muito legal, porque é a verdade mesmo, sabe, é o que movimenta cada família. Acho que isso conectou o projeto com as pessoas — pontua Marco.

"É uma coisa muito orgânica "

A iniciativa é gratificante, mas também desafiadora; afinal, não é tão simples deslocar a estrutura de um estúdio de televisão para a casa de um telespectador e transmitir um telejornal diário ao vivo.

— A equipe técnica vai antes, porque movimentamos toda uma estrutura. Verificamos tudo um dia antes. Mas, ao mesmo tempo, a gente leva como se fosse uma coisa mais simples. Tem uma estrutura por trás, mas é uma coisa muito informal mesmo, sabe? A gente não faz nada pré-gravado, a gente não faz nada combinado. As coisas acontecem. E eu acho que é aí que está o grande segredo disso, sabe? Porque é uma coisa muito orgânica — celebra Cristina.