Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Em temporada de verão, projeto "Na Tua Casa" está de volta ao "Jornal do Almoço"

No Litoral, Cristina Ranzolin e Marco Matos vão transmitir o telejornal diretamente da casa dos telespectadores

Amanda Souza

