Menos É Mais retorna ao Planeta Atlântida com repertório recheado de hits: "Não foi sorte, foi trabalho"

Ler resumo

Duzão, Gustavo Goes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga são os integrantes do Menos É Mais. Thaís Mallon / Divulgação

Consolidado com um dos principais grupos de pagode do Brasil, Menos É Mais desembarca no Planeta Atlântida 2026 com um repertório recheado de hits — puxado por P do Pecado (a parceria com Simone Mendes foi a música mais ouvida de 2025) — e números expressivos: mais de 4,6 bilhões de visualizações no YouTube e mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Leia Mais Saiba os horários e os palcos dos shows do Planeta Atlântida 2026

Nesta sexta-feira (30), a partir de 00h20min, Duzão (vocal), Gustavo Góes (percussão), Paulinho Félix (percussão) e Ramon Alvarenga (percussão), ao lado do convidado especial Matheus Fernandes, fazem sua segunda apresentação no Planeta (a estreia foi em 2024). No bate-papo a seguir, os pagodeiros do Distrito Federal falam sobre o momento especial na carreira, o vibrante cenário nacional do pagode e a mistura de ritmos que deve marcar o show do Menos É Mais na edição que celebra os 30 anos do festival.

*Colaborou Alexandre Rodrigues

Em 2025, vocês viraram trilha sonora do Brasil inteiro com P do Pecado. Em que momento caiu a ficha de que a música tinha virado um fenômeno? Como foi o processo de criação desse hit?

Duzão: A ficha caiu quando a gente começou a ver a música sendo cantada em todo lugar, não só nos shows, mas na rua, nos vídeos da galera, nos stories… P do Pecado nasceu muito verdadeira, de uma resenha nossa, sem fórmula. A gente sentiu desde o começo que tinha algo especial, mas o tamanho que tomou foi surreal.

O pagode hoje conversa com vários ritmos (sertanejo, forró, pop). Até que ponto dá para misturar sem perder a identidade do gênero e a de vocês?

Paulinho: Dá para misturar bastante, desde que o coração continue sendo o pagode. A identidade está muito mais na intenção do que no ritmo em si. A gente gosta de experimentar, mas sempre respeitando a raiz, o cavaquinho, o jeito de cantar, a verdade da letra.

Coração Partido também se tornou um dos grandes hits de 2025. Depois de um ano tão histórico, a pressão para acertar de novo pesa mais ou vira combustível?

Duzão: Vira combustível total. Claro que existe responsabilidade, mas a gente prefere encarar como motivação. Coração Partido mostrou que não foi sorte, foi trabalho, conexão com o público e verdade no som.

Vocês sentem que o Menos É Mais tem ajudado a promover o pagode como um dos gêneros dominantes no país?

Goes: A gente sente que faz parte de um movimento. Não é só o Menos É Mais, tem muita gente boa junto, mas, se a nossa música ajuda a colocar o pagode nesse lugar de protagonismo, isso é motivo de muito orgulho.

Leia Mais Planeta Atlântida 2026: confira onde assistir aos shows

Quando sobra um tempo fora dos palcos, o que não pode faltar? Ainda conseguem curtir um pagodinho anônimo ou está impossível?

Duzão: Não pode faltar família, amigos e resenha. Pagodinho sempre rola, mesmo que, às vezes, seja mais discreto. Dá para curtir sim, nem sempre somos reconhecidos de primeira e, quando somos, vira festa.

No Planeta Atlântida, vocês vão receber Matheus Fernandes no show. O que enxergam de semelhante entre o pagode do Menos É Mais e o piseiro do Matheus? Onde esses sons se cruzam?

Goes: Os dois falam de sentimento, amor, sofrência e alegria ao mesmo tempo. MF é um grande amigo nosso, gravamos Lapada Dela com ele, no nosso DVD Confia, e foi um sucesso entre o público. A música ficou mais de mil dias no Top 100. Agora, no final do ano, gravamos outra em uma participação que fizemos no DVD dele, o Fala Meu Nome, e tenho certeza de que será outro sucesso.

O que mais o público pode esperar da apresentação de vocês no festival?

Duzão: Pode esperar muita entrega, emoção e aquele pagode para cantar do começo ao fim. A gente prepara um show especial, com surpresas e uma vibe de celebração mesmo.