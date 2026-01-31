Dedicada à cobertura de festivais pela Globo, Kenya Sade está no Planeta Atlântida pela segunda vez: "Feliz em voltar"

Kenya Sade, uma das principais jornalistas do entretenimento no Brasil, se dedica à cobertura de festivais pela Globo, como Lollapalooza, Tomorrowland, Circuito Sertanejo e, pela segunda vez, o Planeta Atlântida. O maior festival de música do Sul ocorre nesta sexta (30) e neste sábado (31) na Saba, em Atlântida, no Litoral Norte.
Em bate-papo exclusivo com a coluna, a jornalista detalha a rotina profissional, fala sobre suas preferências musicais e revela que deseja conhecer melhor o Rio Grande do Sul.