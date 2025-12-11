Rafa Machado lança "Raio de Sol" e promove ação beneficente em Porto Alegre

Clipe foi gravado em Atlântida, litoral norte gaúcho. Divulgação / Divulgação

Rafa Machado lança, nesta sexta-feira (12), a canção Raio de Sol nas plataformas digitais. Para marcar a nova fase da carreira, o ex-vocalista da banda Chimarruts vai reunir o público — neste domingo (14), no Cais Embarcadero, em Porto Alegre (confira serviço abaixo) — para apresentar a música em um evento beneficente, que promove a arrecadação de brinquedos destinados a crianças carentes.

Em parceria com o cantor e compositor Felipe Guigas, Rafa assina a letra, que celebra a energia positiva e a vibração do amor, com uma sonoridade que mistura reggae contemporâneo e pop.

— Essa música fala sobre o poder de recomeçar, sobre encontrar luz mesmo nos dias nublados. É uma mensagem que eu e o Guigas acreditamos profundamente e quisemos transformar em som — conta Rafa.

Gravada entre Florianópolis e São Paulo, a produção musical chega ao acompanhada de clipe, lançado no YouTube também nesta sexta-feira (12). O vídeo foi registrado em um show em Atlântida, litoral norte gaúcho.

Evento de lançamento

Para marcar o lançamento, Rafa reúne os fãs, neste domingo (14), das 17h às 19h, no deck do Kawa Bar, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, para ouvir a nova música ao vivo.