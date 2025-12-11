Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

No ritmo do verão
Notícia

Rafa Machado lança "Raio de Sol" e promove ação beneficente em Porto Alegre

Neste domingo, evento beneficente no Kawa do Cais Embarcadero arrecada brinquedos durante lançamento da nova música 

Amanda Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS