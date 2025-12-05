Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Com o melhor do sertanejo, pagode e piseiro
Notícia

Rádio 92 apresenta transmissão do Universo Alegria neste sábado

Festival de música será realizado na Arena do Grêmio; público poderá acompanhar os shows ao vivo na ATL TV

