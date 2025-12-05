Rádio 92 apresenta transmissão do Universo Alegria neste sábado

Ler resumo

Neste sábado (6), a partir do meio-dia, a Rádio 92 realizará a cobertura e a transmissão do Universo Alegria diretamente de um estúdio no evento. As apresentadoras Amanda Souza e Brunna Colossi comandarão a live do festival de música sertaneja, pagode e piseiro que será exibida nos canais do YouTube da ATL TV e do Universo Alegria.

Comunicadores Amanda Souza e Adriano Domingues no Universo Alegria 2024. Rádio 92 / Divulgação

Espaço exclusivo

Veículo de comunicação oficial do festival, a 92 se aproxima ainda mais do público do evento com um espaço exclusivo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O local contará com a presença dos comunicadores Adriano Domingues, João Carlos Albani, Hans Ancina, Gugu Streit, Mauri Grando e Martin TJ, que realizarão uma cobertura especial ao vivo na programação da rádio com bastidores e entrevistas exclusivas.

— Um dos grandes diferenciais da 92 sempre foi estar presente nos principais eventos da Grande Porto Alegre. A parceria entre as duas marcas (Rádio 92 e o Universo alegria) torna esse festival um dos maiores do Brasil. A 92 estará presente, com todo o seu time, transmitindo o festival no YouTube, com flashes durante todo o evento na rádio e ativações dentro do festival. Tenho certeza de que faremos um grande evento — celebra Martin TJ, líder de Produto e de Programação da 92.