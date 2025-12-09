Ivete Sangalo encerra a turnê "Clareou" no Rio Grande do Sul: "Vamos fechar o ano com chave de ouro em Porto Alegre"

Ler resumo

"Ivete Clareou" é uma celebração à energia do samba. Instagram / @Iveteclareou / Reprodução

Porto Alegre vai receber o último show da turnê Ivete Clareou. A apresentação ocorrerá neste sábado (13), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, a partir das 14h. Para o aquece, o público vai curtir o som da DJ Jude Paulla, que abre o show para Ivete Sangalo.

A artista baiana sobe ao palco às 16h30min e receberá convidados especiais para celebrar o samba e a memória da cantora Clara Nunes (1942 — 1983). No repertório, hits da carreira de Ivete e clássicos do samba consagrados por outros intérpretes.

A apresentação marcará o encerramento da turnê, que, nos últimos meses, passou por São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador.

— Tudo que vivemos até aqui foi lindo. Fico muito feliz em ver como o público recebeu Ivete Clareou de braços abertos. É um sonho que está se realizando e, agora, vamos encerrar o ano com chave de ouro em Porto Alegre — diz Ivete.

Serviço