Hit “Alô Virgínia” coloca grupo gaúcho Chocolate entre os principais do pagode nacional

Quarteto é formado por Gabriel Rocha (voz e cavaquinho), Léo Maia (tam-tam), Luiz Alberto (voz) e Matheus Dias (pandeiro). Applause / Divulgação

Os gaúchos do Chocolate estão na estrada desde 2019, mas a projeção nacional chega agora, com o sucesso de Alô Virgínia. A faixa, lançada no início de dezembro, é uma parceria do grupo com a Turma do Pagode e se transformou em fenômeno nas plataformas digitais e redes sociais.

Com seis anos de carreira e raízes firmadas em Porto Alegre, o grupo gaúcho se consolida como um dos nomes de expressão do pagode nacional pelo impulso que o hit viral causou, principalmente, por mencionar Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras digitais do país, na letra.

Alô Virgínia é primeiro lançamento do DVD Do Nosso Mundo, gravado em Porto Alegre, em outubro, em uma superprodução que reuniu participações renomadas de diversos estilos e regiões do país, como Turma do Pagode, Akatu, Kamisa 10, Kaique & Felipe, Som de Faculdade, Puro Clima, Vitor Limma e Resiliê.

— A gente ganhou mais visibilidade e, com isso, novos desafios. Estamos muito animados com essa nova fase e muito felizes com toda a repercussão e com o carinho que estamos recebendo das pessoas — diz Gabriel Rocha, vocalista da banda.

Efeito Virgínia

A viralização ganhou força após a música ser compartilhada nas redes sociais da apresentadora e influenciadora Virgínia Fonseca, que tem mais de 53 milhões de seguidores só em seu perfil no Instagram. A faixa faz referência ao aroma do body splash de vanilla que integra a linha de uma marca de cosméticos criada pela influenciadora.

Desde o lançamento, Virgínia posta a coreografia e os trechos da música constantemente em suas redes sociais. Além disso, o sucesso de Alô Virgínia levou os guris do Chocolate a São Paulo, onde participaram do programa de televisão da influenciadora, no SBT.

No ranking das mais ouvidas

Atualmente, Alô Virgínia figura no Top #45 das músicas mais ouvidas do Brasil no Spotify e alcançou também o Top #42 em Portugal, ampliando a presença internacional do grupo. No YouTube, o clipe já ultrapassa 2,8 milhões de visualizações, enquanto o áudio soma mais de 2 milhões de streams no Spotify.

Os números refletem a força do Chocolate no meio digital: são mais de 1,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 300 mil seguidores no Instagram e 300 mil no TikTok, em que os conteúdos do grupo já ultrapassam 6 milhões de curtidas.

Trabalho consistente

O DVD Do Nosso Mundo, que traz o sucesso Alô Virgínia, é o segundo da banda. Em 2023, Chocolate reuniu mais de 2 mil pessoas na Casa NTX, em Porto Alegre, para a gravação de seu primeiro DVD, Bora pro Mundo.

No início deste ano, os guris fizeram sua estreia no Planeta Atlântida 2025, com uma apresentação no Espaço Premium do evento.