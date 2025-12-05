Giulia Perachi estreia especial de Natal na RBS TV

Ler resumo

Apresentadora está à frente de atração natalina na RBS TV. RBS TV / Divulgação

Giulia Perachi, apresentadora do Baita Sábado ao lado de Cris Silva, estreia, neste sábado (6), à frente do especial Na Trilha do Natal, que será exibido em quatro episódios na RBS TV.

A atração, com produção de Paula Porcello e Rafaela Capitão e imagens de Gabriel Bolfoni e Jordan Romano, vai ao ar após Tempo Bueno.

— Somos muito apaixonados pelo Natal. Aí, pensamos em fazer um programa dedicado à terra do Natal, que é Gramado. A ideia foi justamente focar em experiências e histórias. As pessoas que fazem o Natal de Gramado acontecer. A gente conheceu muitas famílias que vivem lá desde a fundação da cidade. Então é isso que a gente mostra em todos os episódios — explica Giulia, que conta ter ido a Gramado, pelo menos, cinco vezes para captar essas histórias.

Episódios

Com duração de 20 minutos cada, os episódios buscam transmitir a magia que cerca uma das datas mais festivas do ano. E, para Giulia, a atração tem um gostinho especial:

— Eu sou uma apaixonada pelo Natal, acho essa época mágica. Para mim, Natal é família, memória, lembrança. Acredito que é tudo isso que a gente vai transmitir pro público.

No primeiro episódio, o holofote vai para a Vila de Natal, onde a apresentadora vai aprender a fazer uma cuca natalina, mostrar o artesanato local e bater um papo com Papai Noel.

A história do Natal Luz será contemplada no segundo episódio do especial, além da confecção de presépios em miniatura.

Para o terceiro capítulo de Na Trilha do Natal, Giulia reserva histórias sobre o contagiante espírito natalino na cidade da Serra, além de mostrar detalhes sobre a tradição dos biscoitos de Natal.

Para finalizar a atração, que deve ter o último episódio exibido em 27 de dezembro, a apresentadora conta que a equipe desbravou o agroturismo: